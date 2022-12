Battipaglia, dopo vent'anni via al progetto della Sp 195

Presto, Battipaglia ed Eboli potranno avere una nuova arteria di collegamento, alternativa alla strada statale 19 e all’autostrada A3. La Provincia di Salerno, nei giorni scorsi, ha infatti approvato il progetto di variante tecnica senza aumento di spesa relativo al miglioramento dell’accesso al Cdr di Battipaglia.

Un nome quasi scomparso dal vocabolario battipagliese, tanto è vecchio, per indicare il progetto di raddoppio delle corsie della Sp 195 che conduce proprio al Cdr, poi diventato Stir e, adesso, indicato come Tmb. Il progetto iniziale, difatti, prevede l’ampliamento della sede stradale per tutto lo sviluppo dell’arteria stradale, la creazione di corsie integrative per circa duemila metri, che hanno l’obiettivo di ridurre le interferenze generate dall’ex Cdr e la viabilità ordinaria, e la sistemazione delle intersezioni esistenti con quattro nuove rotatorie.

L’intervento, del resto, era stato programmato nel 2002 quando la Campania era piombata per l’ennesima volta in emergenza rifiuti. Il progetto, tuttavia, si era bloccato di fronte agli espropri di terreni che avevano provocato diversi ricorsi al Tribunale amministrativo con relativo accoglimento da parte dei diversi gradi di giudizio. Proprio per questo, l’Amministrazione provinciale a cui era arrivato in capo il progetto dopo la dismissione della struttura commissariale, ha deciso di realizzare un progetto di variante che minimizzasse gli espropri. La variante, inoltre, tiene presente degli investimenti relativi all’alta velocità, della mancata realizzazione dello svincolo autostradale tra Battipaglia ed Eboli e della mancata realizzazione dell’ospedale unico.

In totale il progetto, la cui realizzazione è stata già affidata all’associazione temporanea di imprese formata da Rcm Costruzioni srl e Brancaccio costruzioni spa, richiederà una spesa di 10 milioni e 600 mila euro di investimento. Soldi che consentiranno di costruire un importante collegamento tra la zona industriale di Battipaglia, tra le più importanti della provincia salernitana e non solo, e l’area Pip di Eboli, favorendone lo sviluppo. Resta da capire, invece, che impatto potrebbe avere sul Tmb di Battipaglia, stante il suo ruolo marginale nell’ambito del ciclo integrato dei rifiuti campano con la progressiva riduzione dei rifiuti indifferenziati.