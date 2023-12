Malore in strada, perde la vita un 47enne a Sala Consilina

Tragedia questa mattina a Sala Consilina. Un uomo di 47 anni originario di Rionero, in Basilicata, ha accusato un malore mentre era in auto ferma nei pressi di un distributore di carburante. Immediato l'arrivo del personale sanitario del 118 che per diverse ore ha provveduto a mettere in atto operazioni di soccorso. Tuttavia è stato vano, in quanto il 47enne è spirato. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina per gli accertamenti del caso.