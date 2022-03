Rifiuti speciali abbandonati in strada, caccia a un furgone bianco a Nocera

Gli agenti della polizia municipale di Nocera Inferiore stanno visionando le immagini delle telecamere di sicurezza per identificare due uomini che questa mattina, da un furgone bianco, hanno scaricato in via Solimena, a pochi metri dalla caserma Tofano e di fronte alla villa comunale, un grande sacco bianco al cui interno ci sono dei rifiuti speciali. Ad allertare gli uomini del comandante Mario Caso, sono stati alcuni commercianti e residenti della strada che hanno visto il mezzo accostare e scaricare, in maniera furtiva, il sacco di iuta. Un uomo ha chiesto cosa stessero facendo, per tutta risposta i due uomini sono saliti sul furgone e sono fuggiti.

Via Solimena da alcune settimane è chiusa al traffico per la costruzione di un ramo della rete fognaria ed è occupata dal cantiere. Sarà stata, si ipotizza, un’azione premeditata. Quel sacco, vicino ai detriti degli scavi, non avrebbe attirato l’attenzione di nessuno e sarebbe stato caricato, inconsapevolmente, dai camion dell’impresa che sta effettuando i lavori. Il sacco è stato successivamente prelevato dalla Nocera Multiservizi. Contiene scarti di lavorazione industriale e plastica deteriorata la cui natura sarà analizzata.