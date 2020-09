Si è avvicinato al furgone, ha visto le chiavi inserite nel quadro di accensione e non ci ha pensato due volte a salire a bordo. Così è stato rubato un furgone carico di yogurt e prodotti caseari, prodotti pronti per essere consegnati ai market nei comuni dell’agro sarnese nocerino. Il furto è avvenuto in via Abignente a Sarno, intorno alle ore 7.30, mentre il mezzo, Iveco Daily con cella frigo, era parcheggiato ai bordi della strada accanto ad un supermercato per scaricare la merce.

LEGGI ANCHE Traffico illecito di cardellini: smantellata organizzazione nel Napoletano

Un’azione durata pochissimi minuti e ripresa, a quanto pare, da una telecamera di videosorveglianza. Un individuo col volto coperto si è introdotto nell’abitacolo, ha messo in moto il mezzo e si è dato alla fuga. Sul caso indagano gli uomini del locale commissariato di Polizia di Stato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA