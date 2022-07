Vietato dare da mangiare ai cinghiali, a Montecorice l'ordinanza del sindaco

Troppi cinghiali nei centri urbani e cittadini che, in diversi casi, li hanno quasi addomesticati dando loro da mangiare. In questo modo, gli animali selvatici si avvicinano facilmente ai centri abitati, anche in pieno giorno, per mangiare. Ecco, allora, la decisione del Comune di Montecorice che ha emanato un'ordinanza ad hoc, vietando a chiunque di fornire alimenti e/o scarti alimentari agli ungulati. Chi dovesse essere sorpreso mentre ciba i cinghiali sarà multato con una sanzione amministrativa che può variare dai 25 ai 500 euro.

«La presenza incontrollata dei cinghiali, anche nei nostri centri, può comportare contatti fortuiti e non voluti con cittadini e animali domestici - spiega il sindaco Flavio Meola- Ovviamente, se vengono accuditi, la loro presenza diventa praticamente quotidiana e di conseguenza anche più pericolosa, perché parliamo in ogni caso di animali selvatici».

Quindi, la decisione di vietare di fornire loro alimenti o scarti alimentari, e allo stesso tempo l’ordine a tutti i proprietari di terreni prospicienti le strade di mantenerli puliti e sgomberi dalla vegetazione infestante, proprio per evitare di creare condizioni ecologiche tali da favorire la penetrazione e l’ambientamento dei cinghiali.