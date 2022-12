A Paolo Giulierini, direttore del Mann, il premio “Aristide La Rocca” 2022

Dopo Aldo Masullo, Gaetano Manfredi, Beniamino Depalma, ed altri personaggi legati alla città di Nola, il premio "Aristide La Rocca", giunto quest'anno alla settima edizione, sarà consegnato a Paolo Giulierini, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

L'evento, patrocinato dalla Città metropolitana di Napoli e dalla Città di Nola, è in programma per le 11 di domani, domenica 18 dicembre, nella biblioteca del Seminario Vescovile di Nola. Un riconoscimento che sarà consegnato per “L’indiscusso merito di aver offerto un prezioso contributo alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale dell’Italia nel mondo”.

“Al Professor Giulierini - dice Amelia La Rocca, fondatrice del premio - va riconosciuta la straordinaria passione con cui per anni si è dedicato all’insegnamento della museologia e alla formazione dei giovani e, soprattutto, la capacità di svolgere con spirito da visionario il ruolo di direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, aprendolo alla modernità e coinvolgendo un pubblico sempre più ampio, sempre più esigente e sempre più internazionale”.