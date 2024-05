Da molti anni Alberto Angela studia Pompei e l’area vesuviana e con il supporto di archeologi e vulcanologi e non smette di meravigliarsi e di emozionarsi di fronte ai risultati sorprendenti degli scavi. Per condividere il suo stupore con il pubblico che lo segue da decenni ha realizzato uno «Speciale Meraviglie» - in onda domani in prima serata su Raiuno - dedicato a Pompei e alle nuove scoperte archeologiche girato in un unico piano sequenza lungo più di due ore. Un evento per la televisione italiana. Lo spettatore entrerà con lui nell’antica città sommersa dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. e lo seguirà per 3 km. La ripresa fluida e senza stacchi permetterà di avere una chiara idea dell’ubicazione degli spazi esplorati, delle distanze percorse, della vastità del parco archeologico che continua a sorprendere il mondo.

APPROFONDIMENTI Susana Martin Gijòn al Festival del Giallo: «Un giornalista napoletano nella mia prossima trilogia» Napoli, una mostra d'arte collettiva ispirata a Pepthefox per ribaltare i cliché Andrea Di Consoli, Dimenticami dopodomani: versi d’infelicità

«Volevamo far vedere», spiega Alberto Angela, «come l’altissima professionalità di chi scava e restaura a Pompei può unirsi all’altissima professionalità di chi fa tv. Nell’anno in cui la Rai festeggia la sua Storia, fa la Storia».

«Quando abbiamo finito di girare avevamo la sensazione di essere arrivati sulla luna e ho pensato alle parole di Kennedy che disse: “Non andiamo sulla Luna perché è facile, ma perché è difficile”», ha aggiunto il divulgatore: «All’inizio sembrava una sfida impossibile, ma grazie a professionisti come i tecnici del gruppo di produzione Rai di Napoli, redazione e autori giusti e la collaborazione del direttore Gabriel Zuchtriegel e chi lavora con lui ci siamo riusciti. Volevo dare la sensazione al pubblico di essere con me Abbiamo girando con un’unica telecamera che si accende e si spegne solo alla fine e che in tre momenti passa su una gru per fare riprese dall’alto e per offrire un punto di vista più ampio. Nessuno poteva sbagliare. Una diretta sarebbe stata più semplice. In altri tre momenti la telecamera mi segue anche su un veicolo. Abbiamo fatto le prove come in uno spettacolo teatrale. Sul percorso ho incontrato e intervistato chi lavora a Pompei ed è stata una cosa bellissima. Sono persone che di solito restano nel buio, spesso giovani. È emozionante l’idea che il passato sia nelle mani dei ragazzi e venga traghettato al futuro da loro».

A Pompei al momento sono aperti 28 cantieri, di cui 10 di scavo. Anche durante le riprese le attività di archeologi e ricercatori non si sono mai fermate. Alcune scoperte sono avvenute proprio in questi giorni. Oltre a nuovi saloni affrescati si vedranno i disegni a carboncino fatti da un bambino e la mandibola e una vertebra di una vittima uccisa dai lapilli.

«Pompei vive un momento storico», racconta il direttore del parco archeologico Gabriel Zuchtriegel: «Abbiamo un’area di scavo così estesa come mai negli ultimi 60 anni, dentro e fuori nella città. Un momento che va condiviso. I 2/3 delle cose che si vedono nello speciale sono scoperte inedite. I disegni fatti sui muri con il carboncino da un bambino ci mostrano scene anche di violenza e questo vuol dire che i bambini avevano accesso all’anfiteatro e vedevano gli spettacoli sanguinosi. Nello speciale non si racconta solo la bellezza di Pompei, ma anche il lavoro che c’è dietro. L’archeologia non è un bel vaso in una vetrina, ma è un lavoro. Quando accadono i rinvenimenti, ricordiamoci del grande valore che questi oggi hanno per la nostra Storia e per la collettività. Grazie a Pompei possiamo aiutare il Paese a capire il grande lavoro che fanno tanti professionisti in Italia».

La visita comincia dall’Odeion, il più piccolo dei teatri della città, dominato dalla vista sul Vesuvio. Prosegue all’interno dell’insula dei Casti Amanti che riapre al pubblico da martedì anche con un percorso sopraelevato su passerelle sospese. Tante le meraviglie in quest’area che comprende anche la Casa dei pittori al lavoro e Casa del II Cenacolo colonnato. Gli archeologi qui mostreranno ad Angela opere d’arte e oggetti di vita quotidiana emersi dagli strati vulcanici, una stanza decorata con figure mitologiche e divinità e la singolare immagine di un bambino con cappuccio e mantello da viaggiatore (che ricorda il monaciello), i disegni a carboncino realizzati da un bambino e, in un altro vano, gli scheletri di due vittime colte nel tentativo di salvarsi dall’eruzione. Con uno spostamento in auto si arriva ai cantieri di scavo che interessano la regio IX, distretto della città ancora non portato allo luce interamente, dove si trovano splendidi saloni affrescati. Si arriva poi alla Casa del Larario. Qui Angela avrà l’occasione di illustrare la tecnica dei calchi che ha permesso di rivelare immagini di vittime nell’attimo stesso della loro morte. Il percorso prosegue nella Casa di Leda, una delle domus più ricche, e poi verso la Casa degli amorini dorati e la Casa dei Vettii in cui verranno mostrati gli affreschi erotici, oltre a giardini colonnati che fanno immaginare ricchi banchetti.

«Pompei ti dà una carezza e uno schiaffo», riflette Angela: «È una sorta di grande affresco sulle capacità dell’uomo, sulla fine, ma anche sulla nascita. Quando abbiamo girato non c’era l’emergenza dei Campi Flegrei. La differenza tra ieri e oggi è che i pompeiani non sapevano di avere davanti un vulcano, c’era un monte basso che un giorno è scoppiato. Non avevano neanche mezzi tecnologici. Oggi è diverso e io mi fido dei vulcanologi e di chi sta monitorando questa situazione».