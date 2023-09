Metti una delle innumerevoli chiese sconsacrate del centro storico di Napoli, quella della Misericordiella ai Vergini, recuperata a nuova vita grazie all'impegno sociale di un artista, Christian Leperino; aggiungi il tocco di un'artista contemporanea forestiera innamorata di Napoli, Allegra Hicks, che accoglie l'invito a rendere omaggio alla storia di Napoli reinterpretandone il suo immaginario. E nasce «Ti porterò nel sangue», l'installazione site specifc che nella cripta del tempio offre al pubblico una narrazione tra sacro e profano. Succede negli spazi ipogei del centro per l'arte contemporanea Smmave (Santa Maria della Misericordia ai Vergini) dove, nella scia delle chiese che diventano presidi culturali e si aprono ai quartieri di appartenenza diventando luoghi di ricerca didattica e produzione artistica, sabato 16 settembre (inaugurazione ore 12-18), la sessantatreenne designer torinese presenterà un progetto che decodifica in filigrana spazi e segni della realtà partenopea attraverso una ricerca focalizzata sull'incontro tra arte e design.

A cura di Mario Codognato, la mostra di impatto visivo ed emotivo prende il via da una frattura di una parete della cripta, esito del terremoto del 1980, che ispira all'artista una traccia sanguigna che esce dalla terra e tra le rovine dell'architettura si condensa in un'enorme goccia di sangue, in dialogo con un gigantesco arazzo nei toni dall'azzurro al blu simbolo dell'anima che è tutto ciò che resta del corpo dopo la morte.

«Sarebbe bello che l'anima fosse sposa del corpo. Il mio è un lavoro sulla metamorfosi dell'energia intesa come rigenerazione dal centro della terra al cielo», racconta la Hicks.

«La goccia», commenta Codognato, «si reitera come simbolo ma anche come ricostruzione materiale e tangibile della fluidità e della trasformazione continua delle cose e dell'esistenza, della fragilità delle relazioni umane, per citare il famoso saggio di Zygmut Bauman, Amore liquido. Come un alchimista, l'artista, fonde disegni e materiali, colori ed oggetti in un unicum, che emerge come un qualcosa di nuovo e deliberatamente non riconducibile ad una definizione precisa, appunto come una sostanza liquida nell'apparenza e nelle intenzioni, anche quando è solida».

A completamento della mostra, anche una selezione di tele disegno e ricamo nelle quali Allegra si sofferma sulla rappresentazione di alcuni organi vitali, come il cuore e il cervello.