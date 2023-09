Tra affreschi di marmo e opere ispirate a Piero della Francesca, torna Anri Sala da Alfonso Artiaco. La mostra che si apre domani alle 19 a piazzetta Nilo si prospetta come una nuova tappa del progetto dell'artista nato a Tirana nel 1974, che espone a Napoli per la quinta volta con i suoi «affreschi moderni». Stasera, intanto, l'albanese sarà al Madre, per un evento che un po' fa da apripista alla mostra ed un po' vive di luce propria: da Artiaco, in un certo senso la introduce, ma è un evento che vive di suo per l'interesse che suscita tra addetti ai lavori e appassionati. Alle 18 a Palazzo Donnaregina, in via Settembrini, presenta «Body double», opera sonora in cui mette in relazione reperti trovati a Pompei in anni recenti con altri riferibili a scavi effettuati nei secoli passati. L'opera si articola in due parti - lato A e lato A Too - pubblicate a suo tempo su pompeiicommitment.org ed ora presentate su un disco in vinile in tiratura limitata, realizzato con la curatela di Marcella Beccaria e Andrea Viliani, e prodotto grazie al supporto di Gianfranco D'Amato: ne parleranno, con l'artista, Angela Tecce, la direttrice del Madre Eva Fabbris, il direttore del parco archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel ed i curatori.

Inediti gli affreschi che Sala presenta alla Galleria Artiaco, una prima serie di lavori quasi astratti - «Surface to air» - ed una seconda serie di opere più legate alla rappresentazione della figura («Legenda aurea inversa»), ispirate a Piero della Francesca, al ciclo realizzato per la Cappella Bacci, nella basilica di San Francesco ad Arezzo.

La prima serie è il risultato del rapporto di Sala con abili artigiani del marmo del centro antico: «Sono rimasto incantato a vedere come realizzavano il mio progetto, con quale sapienza evidentemente antica trasformavano le mie idee in lavori compiuti. Napoli è ricca di scoperte, di riscoperte, è bello lavorare qui», racconta l'artista: «La scelta di questa tecnica antica porta con sé una complessità legata ai ritmi d'esecuzione. Per questa ragione ho scandito la mia produzione in giornate. Ad ogni giornata corrisponde l'inizio e la conclusione di una parte di opera, poiché la base di intonaco può essere dipinta solo finché umida, una volta asciutta non ammette ritocchi. Alla sicurezza del progetto si somma però l'incertezza dell'esito: perché i colori mentre che il muro è molle, mostrano una cosa in un modo, che poi secco non è più quella, così Giorgio Vasari spiega in Le vite l'ulteriore abilità di previsione che bisogna tenere a mente».

E nelle opere di Anri Sala, oltre a questo processo, frammenti di marmo si innestano sulla superficie piana dell'affresco. L'artista ha dedicato intere giornate a contatto con i marmisti intraprendendo un dialogo costante in termini di scelta, modalità di lavorazione e resa: «Cipollino», «Radica» e «Tartaruga» sono i marmi che emergono «a sembrare complementi di parti dell'opera andate perdute. Le velature liquide dell'affresco entrano in contatto con il marmo, roccia metamorfica formatasi in millenni. Il pigmento minerale dei colori si amalgama alla consistenza minerale della pietra», conclude l'artista.