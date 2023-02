«L'arte è come un percorso sulla cresta di una montagna, si può cadere a ogni istante da una parte o dall'altra». Così esordisce Anselm Kiefer a proposito della sua nuova spettacolare mostra a Napoli nella galleria di Lia Rumma, che inaugura domani (via Vannella Gaetani 12, ore 12-18) ed è intitolata «Voglio vedere le mie montagna - fur Giovanni Segantini», dunque idealmente dedicata al grande pittore italiano di fine Ottocento. Un omaggio che ricorre anche sulle tele, con la scritta che offre l'immediata chiave di lettura. L'artista tedesco dà così vita ad una struggente carrellata visiva in cui ridisegna il concetto di paesaggio montano, anzi lo ingloba totalmente nella sua poetica creativa sempre così satura di stratificazioni di colore e di umori, in un continuo processo di trasformazione dell'idea stessa di natura. Non più montagna ma archetipo, suggestione mitologica, essenza di un discorso che da estetico si fa etico.

La montagna, prima di Cézanne che ne era l'indiscusso vate, è stata oggetto privilegiato da parte del Divisionismo italiano a partire proprio da Segantini, che fece delle vette dell'arco alpino il suo fondamento estetico primario. A confluire sulle sue tele era una spiritualità pragmatica, che nel monte innevato e nelle valli verdissime trovava un soggetto degno delle sue tensioni mistiche. Del resto Segantini era nato sulle Alpi, e filosoficamente restava montanaro, scegliendo poi le alture svizzere quale suo definitivo rifugio morale. L'amore per la pittura di paesaggio montano, in lui superava quindi le pastoie del decadentismo entro cui rimasero invischiati tanti pittori simbolisti: «Io non credo di fare cosa che non sia strettamente e imperiosamente volontà del fato e stabilita nell'armonia generale dell'universo nel tempo e nello spazio», scrisse.

A distanza di più di un secolo, quello che in Kiefer toglie il fiato è la pastosità dei colori, così materici da riuscire a dare un corpo vivo al dipinto. E viene quasi voglia di toccarle queste tele così corpose, per sentire sotto la mano la gibbosità del terreno, le asperità delle rocce, l'affondo prospettico di cieli a volte cupi, a volte infuocati di luce grazie agli inserti di foglia d'oro. Nel paesaggio appaiono piccoli paesi, campanili, un gruppo di case, un rifugio isolato, ma i protagonisti sono sempre i rilievi montuosi, il bruno dei boschi. La possanza della natura.

Una pittura fortemente plastica che però non ingloba più quei materiali altri - legni, pezzi di pietra, oggetti di recupero - che in genere contribuiscono alle narrazioni dell'artista tedesco. Qui è il colore a raccontare un'idea, i luoghi maestosi e gli spazi immensi, un accenno di lago e le cime innevate, le tracce di presenza dell'uomo, o meglio di assenza dell'uomo, di cui mai si vede la figura: le sue orme vivono in profili di villaggi che sembrano per lo più abbandonati. Anche gli alberi sono quasi scheletrici, in nome di una narrazione dolorosa che sempre fa i conti con la Storia, con le guerre che inesorabili si susseguono a distruggere popoli e territori. Solo in alcune tele la gioia esplode nei cieli oro, che aprono un'inedita visione di felicità.

Sono tutti dipinti di grandi dimensioni - sei nella prima sala e altri due ancora più monumentali nelle successive - dalla straordinaria potenza visiva ed emotiva. Intessuti di dettagli che commuovono: in alcuni punti la pittura è solidificata in piccoli sbuffi, quasi memorie di prati, di petali, di antichi fiori il cui ricordo e sublimato nell'opera. Un unico dipinto, «Die Windsbraut», la sposa nel vento (titolo preso in prestito da Kokoschka), ha un corposo inserto di stoffa indurito dal colore: pare di avvertire la presenza di questa sposa montanara che, più che a un uomo, è qui unita in nozze proprio con il paesaggio che la contiene, attraversato da una brezza cupa che forse l'ha rapita per sempre.