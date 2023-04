Antico Egitto, le mani tagliate ai nemici erano trofei di battaglia per ottenere oro dai faraoni

Nel 2011, gli archeologi che scavavano un sito nel nord dell'Egitto noto come Tell el-Dab'a si sono imbattuti in una scena macabra. Mentre sondavano una serie di fosse fuori dalle mura del palazzo della città, emersero 12 scheletri di mani. Ora uno studio dell’Istituto Archeologico tedesco e quello austriaco spiega che gli arti smembrati sono probabilmente trofei acquisiti sul campo di battaglia, premi prelevati dai corpi dei nemici e scambiati con oro in un rituale noto come «oro d'onore». I testi egiziani e le sculture murali descrivono l'usanza, notano i ricercatori, ma queste mani ne rappresentano la prima prova fisica. Dalle prove biologiche e antropologiche, non c'è dubbio che facessero parte di un rituale.

Le mani furono datate tra il 1620 e il 1550 a.C., quando Tell el-Dab'a era conosciuta come Avaris e servì brevemente come capitale dell'antico Egitto. Quando Manfred Bietak, un archeologo dell'Accademia austriaca delle scienze che ha guidato gli scavi a Tell el-Dab'a per decenni, ha visto per la prima volta i resti, ha subito pensato al rituale di prendere i trofei. Secondo antichi resoconti, i guerrieri egiziani presentarono le mani dei nemici uccisi al faraone, che li ricompensò con collane d'oro o ciondoli d'oro a forma di mosche.

Alcuni ricercatori avevano una spiegazione alternativa: che le appendici recise rappresentavano una punizione brutale per i criminali, forse i ladri. Non ci sono però prove scritte o pittoriche di tali punizioni nell'antico Egitto, tuttavia, e la nuova analisi delle mani Tell el-Dab'a supporta l'ipotesi trofeo-rituale. Le mani sono state accuratamente tagliate dal braccio e tutte le ossa sotto il polso erano state rimosse, lasciando solo la mano e le dita. «Erano tutti preparati correttamente per apparire proprio come dovrebbe una mano» dice la paleopatologia dell'Istituto Archeologico Tedesco Julia Gresky, che ha guidato lo studio. Lei e i colleghi non hanno trovato segni di taglio sulle ossa, suggerendo che uno sforzo quasi chirurgico è andato a prepararli. Questo rende un caso convincente per l'amputazione ritualistica, non per la punizione barbara. «Nessun segno di taglio indica che l'hanno fatto con molta attenzione, non con un'ascia o qualcosa del genere. È un lavoro delicato. Questo, per me, è una dimostrazione che l'hanno fatto per un rituale».

La cura suggerisce anche che le mani sono state rimosse dopo la morte, non staccate dai prigionieri viventi. Probabilmente sono stati recisi dopo che il rigor mortis era passato, sostiene Gresky. Altrimenti, sarebbe stato difficile tagliare i tendini che collegano la mano al braccio senza lasciare segni sulle ossa.

Dopo essere state rimosse e modificate, otto delle mani sono state posizionate con cura in una fossa poco profonda, con diverse altre mani poste in un'altra fossa a meno di un metro di distanza. «Se fosse stata una punizione, la mano sarebbe stata semplicemente buttata via», dice Gresky. «Ma si sono davvero presi cura di esse e le hanno posizionate bene». Situate proprio di fronte al palazzo centrale della città, le fosse sarebbero state visibili dalla sala del trono, suggerendo che il faraone apprezzava le mani e sostenendo l'idea che fossero un trofeo di guerra, osservano i ricercatori. Le dita sono tra le prime parti del corpo a decomporsi e cadere a pezzi, quindi trovare mani intatte suggerisce che siano state tutte depositate in un singolo evento o cerimonia, piuttosto che una alla volta. «Trovare ossa articolate significa che i depositi devono essere stati fatti molto rapidamente e poi protetti» dice Crevecoeur. «La mano era ancora con la carne quando è stata sepolta, altrimenti sarebbe caduta a pezzi».

Il rituale «oro d'onore» è stato probabilmente introdotto in Egitto dagli invasori noti come gli Hyksos, dice Bietak. Questi invasori - che forse provenivano dal Mediterraneo orientale - conquistarono l'Egitto intorno al 1640 a.C. e controllarono la regione per circa un secolo, governando da Avaris. Hanno introdotto gli egiziani a carri e nuovi tipi di armi, come fionde e asce da battaglia distintive. Bietak pensa di aver anche introdotto l'usanza di prendere le mani dei nemici come trofei. Più tardi in Egitto, il rituale sembra essere diventato una pratica standard. Ahmose I, il faraone che alla fine costrinse l'ultimo degli Hyksos fuori dall'Egitto, «aveva un mucchio di mani raffigurate sul muro del suo tempio ad Abydos» dice Bietak. L'usanza onorava sia il faraone che infliggeva punizioni oltre la tomba. Poiché gli antichi egizi credevano che il proprio corpo doveva essere intatto per passare nel mondo prossimo, tagliando la mano destra avrebbe sfigurato le anime dei loro nemici e dei loro corpi, allontanandoli dall'aldilà.