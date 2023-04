Fernando Arrabal ha novant'anni e l'entusiasmo di un ragazzo. Indossa giacche orientali ricamate d'oro e porta sugli occhiali da vista altre lenti da sole con la montatura di fiori plastica, anche di sera. Nella sua incredibile vita ha attraversato il Novecento da protagonista assoluto. Un mostro sacro della cultura europea. Scrittore fluviale ed estremo, pittore, ha pubblicato quattordici romanzi, ottocento libri di poesia, vari saggi, anche sugli scacchi, diretto sette film e firmato opere teatrali tra le più rappresentate al mondo, da «Fando e Lis» a «L'architetto e l'imperatore di Assiria».

Ha conosciuto e collaborato con i più grandi: André Breton per il Surrealismo, Tristan Tzara per il Dadaismo, Andy Warhol per la Pop Art. Ecco perché lo definiscono «l'unico sopravvissuto delle tre reincarnazioni della modernità». Ma lui, Arrabal, figlio di un uomo condannato a morte dal franchismo e poi scomparso nel nulla, esule politico anch'egli, non si sente affatto un sopravvissuto. La sua realtà di intellettuale anarchico e resistente lo accompagna in ogni passaggio delle sue formidabili storie. A Firenze, dove è stato ospite d'onore della settimana dedicata a Eugène Ionesco dal Teatro della Pergola con il Théâtre de la Ville di Parigi nell'ambito del progetto sull'Attrice e l'Attore Europei, si è preso subito la scena. E ha applaudito con passione, intrecciando le dita delle mani come in un abbraccio ideale agli interpreti, lo spettacolo «Ionesco Suite» diretto da Emmanuel Demarcy-Mota.

Emozionato?

«Sì, ogni anno vedo una decina di "Cantatrici calve", ma mai nulla di simile. Il regista ha messo insieme i momenti migliori delle opere di Ionesco meno rappresentate, come in un mosaico dell'assurdo. Un'operazione molto interessante. Ho conosciuto Ionesco, era un poeta rarissimo, si capiva che tutta la sua vita soggiaceva alla poesia. Per questo dire che la sua è avanguardia significa confinarlo in un ghetto».

La figlia Marie-France a Firenze ha tenuto una lettura sul teatro dell'assurdo. Lei che ha frequentato a lungo Ionesco, che ricordi ne ha?

«La prima cosa che mi viene in mente è che non merito di avere avuto amici del suo calibro. Penso a lui, a André Bréton, a Andy Warhol, a Roland Topor, a Louise Bourgeois che era una donna molto interessante, quasi quanto la mia maestra delle elementari Abbiamo condiviso tutto e mi chiedo ogni giorno come si possa vivere senza di loro».

Come spiega ai tanti giovani che vengono ad ascoltarla il teatro dell'assurdo?

«Un giorno, mentre giocavo un'impegnativa partita a scacchi con il mio grande amico Samuel Beckett, arrivò sua moglie cercando in tutti i modi di fargli vedere un libro appena uscito di Martin Esslin, intitolato appunto "Teatro dell'assurdo". Alla fine lui alzò gli occhi dalla scacchiera, lesse ed esclamò: "Teatro dell'assurdo, che assurdità!».

Cosa aveva di speciale la sua prima maestra?

«È stata la fortuna della mia vita. A quattro anni ho dovuto lasciare l'Africa e fuggire da Melilla, la nostra città, perché mio padre era stato condannato a morte dal regime franchista. Con mia madre sono arrivato in Spagna e il primo giorno di scuola a Ciudad Rodrigo ho conosciuto la persona che mi ha influenzato più di ogni altra al mondo. Madre Mercedes era una suora teresiana e amava i suoi alunni, voleva fare di noi tutti dei piccoli saggi. Quando mi ha visto, mi ha chiamato con un diminutivo divertente, "africanito", piccolo africano. Particolare curioso: quarant'anni dopo anche Luis Borges, al nostro primo incontro, mi avrebbe detto che ero un "poeta africano"».

Come nacque l'amicizia con Borges?

«Ho fatto su Borges poeta il mio settimo film, il migliore, lo abbiamo girato a Milano e a Matera e ho voluto dedicarlo alla sua grandezza».

«Una vita di poesia», così s'intitola, è una sorta di testamento culturale del poeta argentino.

«Borges era il più grande genio del Novecento, era unico, le parole che ho ascoltato da lui, le immagini che mi ha evocato sono straordinarie. Era cieco, ma aveva il dono di vedere tutto meravigliosamente».

Per tornare alla sua infanzia, qual è stato l'insegnamento più importante ricevuto da suor Mercedes?

«Mi ha insegnato tutto, anche se non conosceva nulla di Picasso, del surrealismo o di Bunuel. E una volta successe una cosa incredibile».

A cosa si riferisce?

«Quando il franchismo decise di voler creare "l'uomo nuovo", solo che il ministro della Cultura di Franco aveva letto male Nietzsche, quando decisero insomma di selezionarlo tra diecimila bambini spagnoli iscritti a un concorso per superdotati, ironia della sorte accadde che scelsero me, il figlio di un condannato a morte dal regime! Alla fine la giuria, per completare l'esame, mi chiese di mostrare anche i genitali, mi sentii umiliato e lo raccontai alla suora. Ma lei seppe dirmi anche in quel caso le parole giuste e mi spronò ad andare avanti».

Alla Pergola, Vinicio Marchioni ha letto la lettera aperta che lei scrisse al generale Franco nel 1971, quando il dittatore era ancora in vita. Che effetto le fa riascoltare quelle parole così forti contro la violenza e la repressione?

«È stato molto emozionante, sono una parte importante del ricco viaggio della mia esistenza. Il destino mi ha fatto vivere momenti intensi, non credo di averli sempre meritati e gli amici come Bréton, Warhol, Umberto Eco e Dario Fo mi mancano moltissimo, ma sono felice che ci siano stati».