Bolzano, asta di Bozner Kunstauktionen: trionfa il design italiano a Castel Mareccio

Parte bene la 45esima asta di Bozner Kunstauktionen: ottimi risultati anche per il design italiano e l’iconico divano di Carlo Scarpa. Nella tornata di ieri, per la sessione “Modernismo internazionale e design”, è stato aggiudicato per 41 mila euro più i diritti il dipinto a olio “Il treno entra in stazione” 1921 di Roberto Marcello Baldessarri, ricordato anche dalla mostra celebrativa attualmente in corso, a cura di Maurizio Scudiero, al Museo Civico di Rovereto.

Come ricorda lo stesso Scudiero il dipinto del grande artista del Novecento «É un'intrigante composizione, dove l'artista è affascinato dall’incontro tra una potente locomotiva che porta il treno all’interno della stazione sotto le alte e curvilinee volte metalliche».

Risultato decisamente interessante anche per l’artista russo Pavel Tchelitchew: la gauche su carta prodotta nel 1922 per una rappresentazione teatrale è stata venduta per 20mila euro, più i diritti. Molto bene anche le lampade dell’ex Hotel Bristol di Merano e l’iconico divano Cornaro di Carlo Scarpa per Gavina, aggiudicato per 5.500 euro, più i diritti. Il tavolo bar Willi Rizzo, proveniente da un collezionista di Merano appassionato di design, è stato aggiudicato invece per 4.200 euro, più i diritti.

La nutrita sessione dedicata al Design è stata contesa dai collezionisti americani, meno attivi invece, almeno nella giornata di ieri, gli appassionati d’arte tedeschi. Oggi si replica, alle 18 a Castel Mareccio, con un’ampia selezione di opere, che vanno dal Diciottesimo al Ventunesimo, con particolare attenzione all'Alto Adige, al Tirolo Trentino e a Vienna.

Si tratta di dipinti barocchi del Diciannovesimo secolo, come l’atteso quadro “Orso polare nel serraglio di Schönbrunn” (1890) di Arthur Verona, una delle figure più significative dell’arte rumena, (Base d’asta 4.000 euro). L’orso fu dipinto a Vienna nel 1890 nella residenza estiva degli imperatori d’Austria: si trovava infatti nel serraglio di Schonbrunn, a testimonianza del controverso e intrinseco rapporto tra l’uomo e il tanto discusso animale.

Numerosi grandi rappresentanti dell'arte moderna altoatesina e tirolese sono rappresentati con opere esemplari: Ignaz Stolz, Max von Esterle, Carl Moser, Hans Josef Weber-Tyrol, Karl Plattner, Paul Flora, Wilfried Kirschl, Markus Vallazza, Anton Christian e Robert Bosisio.