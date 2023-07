Pompei, nuovo boom di visitatori nella domenica gratuita di luglio

Nuovo boom di visitatori a Pompei, 20.537. Ancora una volta la città antica, sepolta dall'eruzione del Vesuvio nel 79 dopo Cristo, è in cima alla classifica di gradimento tra musei e parchi archeologici d'Italia, in occasione della domenica a ingresso gratuito, la prima del mese di luglio. Lo confermano i dati diffusi dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che quest'anno ha anche aumentato le giornate in cui non si paga il ticket, includendo, tra le date, la festa della Repubblica, il 2 giugno. A seguire il Colosseo, 18.281; gli Uffizi, 9.600; la Reggia di Caserta, 9.245; Palazzo Pitti 8.125.

«Anche questa #domenicalmuseo si chiude con riscontri importantissimi per gli ingressi nei siti museali e nei parchi archeologici statali.

Questi sono numeri che confortano e che parlano di un successo che continua a crescere nel tempo», sottolinea Sangiuliano.

Ad ammirare domus e affreschi, nell'ultimo fine settimana, anche il tenore Placido Domingo e l'artista Milot.

Più in fondo, il complesso di Capodimonte. Con 1.865 visitatori nel museo. ieri, cui si aggiungono 1700 nel bosco, che da poco ha restaurato anche gli storici giardini, e .