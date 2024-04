Design the future, la sfida del made in Italy coinvolge i ragazzi

Made in Italy con un accento internazionale. Con i ragazzi degli istituti tecnici superiori impegnati nella sfida di "Design the future", l'iniziativa organizzata dalla Fondazione Its NewtechSI Academy che ha visto, per la prima volta in Campania, uno confronto interculturale tra studenti campani e madrileni per condividere, scambiare e costruire nuove prospettive.

Al centro le metodologie di studio, simulazioni di marketing con case history assegnati. A Baronissi, nella sede di Skills consulting, ad accogliere i ragazzi e a illustrare le finalità dell’incontro: Roberto Sanseverino, presidente Its NewtechSI Academy, Alessia Giunti direttrice Its NewtechSI Academy, Vincenzo Vietri, ceo di Skills, società fondatrice Its NewtechSI Academy, Biagio Garofalo ceo di Studio Ingegneria integrata Garofalo & Partners S.r.L.

In Italia l’87% dei diplomati a un corso Its siano assunti con contratto.

Di qui l'impegno della Fondazione Its per formare figure sempre più inserite, chiamate a svolgere consulenze a imprese in Campania e in Italia nella produzione di prodotti del Made in Italy. A settembre sono previsti i nuovi bandi per un biennio di studio.