Morto Fernando Botero, l'artista colombiano aveva 91 anni: celebre per le sue figure voluminose

È morto oggi all'età di 91 anni il celebre scultore colombiano Fernando Botero, universalmente conosciuto per le voluminose figure umane rappresentate nelle sue opere. Lutto nel mondo dell'arte internazionale.

Botero come è morto? La polmonite fatale e le ultime ore nella clinica di Pietrasanta

La notizia viene confermata dal quotidiano colombiano 'El Tiempò, che definisce Botero come «l'artista colombiano più grande di tutti i tempi».

Come è morto

Il decesso dello scultore nato a Medellin era stata annunciata in un primo momento dall'emittente «W Radio». Si è spento in Italia, in una clinica di Pietrasanta, la cittadina della Versilia dove trascorreva molto tempo. Il quotidiano parla di una possibile polmonite come causa del decesso.