Giornate Fai, i siti più visitati a Napoli: tutti pazzi per il set di «Mare fuori», record di visitatori

Tutti pazzi per il set di «Mare fuori»: la base navale della Marina militare a Napoli con il molo San Vincenzo, dove è ambientata la popolare serie tv, conquista il secondo posto tra i luoghi Fai più visitati in Italia dopo l’Abbazia della Cervara a Santa Margherita Ligure e prima del Grattacielo Pirelli a Milano; al quarto c'è Palazzo Carpano a Torino, chiude la classifica la sede Rai, sempre nel capoluogo piemontese. Sono 550.000 in totale gli italiani che hanno scelto i 750 luoghi, eccezionalmente aperti in 400 città. Nei due giorni, nel capoluogo campano, sono stati registrati 4800 turisti e napoletani nella base navale, 2400 a Castel Capuano, 600 a Villa Rosebery (accessibile solo su prenotazione, con iscrizione al Fai), 700 nel rettorato della Federico II.