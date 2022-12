Guido Zaccagnini muore a 70 anni, addio al docente di storia della musica: voce di Radio3

È morto Guido Zaccagnini. Il docente di storia della musica al Conservatorio era nato e viveva a Roma. Laureatosi al Dams di Bologna con Aldo Clementi e diplomatosi in pianoforte al Conservatorio di Musica “San Pietro a Majella”, ha insegnato Storia della Musica al Conservatorio di Perugia e alla facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Roma Tre.

Ha fondato e diretto per dieci anni l’ensemble cameristico Spettro Sonoro, con il quale ha eseguito e registrato l’intero corpus compositivo di Friedrich Nietzsche. Ha curato e tradotto Charles Rosen, La generazione romantica (Adelphi, 1997) e tradotto il libro di Maynard Solomon Su Beethoven (Einaudi, 1998). Conduceva da molti anni programmi musicali su Rai Radio Tre.

Il tweet di Radio3

«La comunità di Radio3 è in lutto. Abbiamo perso un amico, uno straordinario uomo di musica. Guido Zaccagnini non c'è piu. È mancato questa notte. Radio3 lo ricorderà nel corso della giornata come si conviene ad un uomo che ne ha condiviso a lungo la storia e la grandezza».