L'impronta Homo sapiens più antica del mondo identificata sulla costa sud del Sudafrica

Un recente studio condotto da archeologi del Nelson Mandela University in Sudafrica ha messo a punto una scoperta significativa. Hanno trovato impronte appartenenti all'Homo sapiens risalenti a 153.000 anni fa. Queste impronte sono le tracce più antiche mai trovate che possono essere attribuite ad esseri umani. Più di 40 anni fa, i ricercatori hanno riportato la scoperta di impronte che avevano 3,66 milioni di anni nel sito di Laetoli in Tanzania.

Da allora, i paleoantropologi si sono imbattuti in oltre 100 tracce che sono state conservate in rocce, cenere e fango.

Queste tracce sono state lasciate dai nostri antichi antenati umani, compresi sia gli esseri umani moderni che quelli che non sono più vivi, così come i nostri predecessori strettamente imparentati. Le impronte sono state trovate in sette diversi siti archeologici, noti come ichnositi, situati appena a est della punta meridionale dell'Africa.

Questi siti si trovano a diverse miglia nell'entroterra dall'antica costa. In Sudafrica, quattro degli ichnositi contengono tracce lasciate dai nostri antenati ominidi. Uno dei siti ha persino rivelato le impressioni del ginocchio, mentre altri quattro hanno mostrato ammoglyphs, termine che si riferisce a qualsiasi modello fatto dagli esseri umani che è stato conservato nel tempo, non solo impronte, secondo i ricercatori.

Il significato delle prove dell'impronta, come evidenziato dai ricercatori, sta nella sua capacità di arricchire notevolmente la documentazione archeologica. Le impronte non solo mostrano il movimento umano su queste superfici, sia come individui che come gruppi, ma offrono anche informazioni sulle attività in cui sono stati coinvolti i nostri antenati. Nel contesto sudafricano, le prime indicazioni del comportamento umano moderno includono ornamenti personali come gioielli, lo sviluppo di intricati strumenti in pietra, l'uso di simboli astratti, la raccolta di molluschi e la presenza di grotte costiere e rifugi rupestri.

Per determinare l'età dei siti di pista in Sudafrica, i ricercatori hanno utilizzato un metodo di datazione noto come Luminescenza Otticamente Stimolata (OSL). Questa tecnica si basa sulla stima del periodo di tempo trascorso da quando i grani di quarzo o feldspato vicino alle tracce fossilizzate sono stati esposti per l'ultima volta alla luce solare. Quando le superfici, dove gli umani camminavano, venivano rapidamente coperte, l'OSL diventa uno strumento prezioso per determinare la data di quelle tracce. Uno dei siti, situato nel Garden Route National Park, contiene sette binari ben conservati trovati in imponenti scogliere. Analizzando i campioni di questo sito, i ricercatori sono stati in grado di scoprire che queste tracce risalgono a circa 153.000 anni fa, con un margine di errore di circa 10.000 anni.

Mentre ci sono impronte più antiche conservate da altre specie di ominidi che si trovano in diverse parti dell'Africa, dell'Asia e dell'Europa, il sito della pista in Sudafrica ora detiene la distinzione di essere il più antico creato dall'Homo sapiens. Vale la pena notare che l'Homo sapiens si è evoluto in Africa circa 300.000 anni fa.