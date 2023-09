I colori di Giuseppe Materasso in mostra nella chiesa dei Gesuiti a Napoli

La pittura di Giuseppe Materasso in mostra domani, dalle 9 alle 14, a San Luigi Gonzaga, in via Petrarca 115 (la chiesa dei Gesuiti) a Napoli: saranno esposti venti dipinti che testimoniano la ricerca dell'artista napoletano che nel corso degli anni ha dimostrato, tra astrattismo e informale, un sapiente uso dei colori con un'ispirazione fantastica.La sua è quasi una narrazione sentimentale che va dall’informale al figurativo con concessioni all’astratto, in una oscillazione di stili che compone il quadro di insieme. Matarasso ha già esposto in vari luoghi della città, ta cui Castel dell'Ovo, l'Ipogeo dell'Annunziata, Villa San Luigi (Gesuiti), l'Istituto Francese, la Pica Gallery, oltre al chiostro di San Michele ad Anacapri.