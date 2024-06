C’è anche un pezzo napoletano, un affresco di una villa romana di Boscoreale, nei tesori che torneranno definitivamente in Italia dopo essere stati trafugati e, alla fine di un tortuoso giro, portati in Germania.

Sono 25 i pezzi, di enorme valore, che verranno restituiti dal governo tedesco dopo la firma, ieri a Berlino, dell’accordo con le autorità italiane. Reperti che appartenevano alla Fondazione per l’eredità culturale della Prussia (Spk) presieduta da Hermann Parzinger e attualmente esposti presso l'Altes museum nella sezione della collezione di antichità classiche.

APPROFONDIMENTI Pompei, spunta il tempietto di Ercole a Civita Giuliana Dioniso, i legami tra il santuario di Sant'Abbondio a Pompei e il mondo ellenistico di Napoli Somma Vesuviana, il sito portato alla luce potrebbe essere davvero la Villa dell’Imperatore Augusto

Il ministro Gennaro Sangiuliano si è incontrato con la sua omologa tedesca, Claudia Roth, e con l'ambasciatore d'Italia a Berlino, Armando Varricchio. L’intesa è stata messa a punto in seguito alla stretta collaborazione tra i ministeri della Cultura italiano e tedesco, la fondazione e il museo di Berlino nelle operazioni di valutazione e provenienza dei beni culturali provenienti da scavi illegali o da rapine, tracciando il percorso delle collezioni archeologiche, dal rinvenimento al loro ingresso nei siti espositivi. «E in questo senso - spiega Sangiuliano - mi preme sottolineare l’operato dell’ambasciatore Varricchio, vera anima di questo accordo».

Torna dunque in Italia un prezioso corredo funerario di provenienza appula, composto da 14 vasi e dieci piatti decorati, oltre a un frammento di affresco proveniente da una villa romana di Boscoreale. Il corredo funerario figurava nell'elenco di beni trafugati dal noto trafficante d'arte Giacomo Medici, condannato nel 2009 per traffico illecito di beni culturali. Secondo la ricostruzione delle indagini, fu prima acquisito da una famiglia svizzera (collezione Cramer) e poi rivenduto da un commerciante di antichità, Christopher Leon, all'Altes museum per 3 milioni di marchi nel 1984. Su 21 dei 25 reperti le autorità giudiziarie competenti (le Procure della Repubblica di Roma e Foggia, quest'ultima rappresentata alla cerimonia dalla sostituta procuratrice Rosa Pensa) hanno aperto procedimenti giudiziari, dopo le indagini dei carabinieri per la Tutela del patrimonio culturale ed emesso provvedimenti di confisca.

Un iter bloccato sinora, visto che l'autorità giudiziaria tedesca rifiutava di dare esecuzione ai decreti emessi dalla procura di Roma per mancato rispetto del diritto alla difesa dell'Altes museum, non essendogli stata data la possibilità di partecipare all’udienza che ha determinato il decreto di confisca.

Alla fine, però, vista la volontà della Fondazione dei Musei della Prussia di restituire i reperti è stato raggiunto un accordo di collaborazione che, sul modello di intese simili sottoscritte con altri musei stranieri, prevede, in cambio della restituzione, il prestito per quattro anni (rinnovabile una volta) di alcuni reperti al museo tedesco di cui 2 provenienti dal Mann di Napoli e 2 dai parchi archeologici di Paestum e Velia. «Si tratta di reperti archeologici che gli esperti reputano di grande importanza. Ringrazio il governo tedesco per il rispetto delle regole. Continueremo a lavorare per riportare in patria quanto illecitamente finito all’estero», ha affermato Sangiuliano.

Ora l’ultimo nodo importante in questo senso riguarda sette reperti greci e romani che si trovano al Louvre e per i quali il museo francese avrebbe dato anche una disponibilità di massima, non seguita, però, dal governo francese che continua a prendere tempo non entrando nel merito.