Leonardo da Vinci comprese la forza di gravità con quasi due secoli di anticipo rispetto a Newton

Uno studio realizzato da un team di scienziati del California Institute of Technology (Caltec) ha scoperto Leonardo da Vinci aveva compreso la gravità. Non solo anticipò la scoperta di circa due secoli, ma condusse anche diversi esperimenti per comprenderne la natura.

E i risultati che il geniale scienziato ottenne erano molto vicini a quelli reali. In un articolo pubblicato sulla rivista Leonardo, i ricercatori della Caltec mostrano che da Vinci aveva ideato degli esperimenti per dimostrare che la gravità fosse una forma di accelerazione e che ha ulteriormente modellato la costante gravitazionale a circa il 97 per cento di precisione.

Da Vinci, che visse dal 1452 al 1519, era piuttosto all'avanguardia nell'esplorare questi concetti. Fu solo nel 1604 che Galileo Galilei teorizzò che la distanza coperta da un oggetto che cadeva fosse proporzionale al quadrato del tempo trascorso, e non prima della fine del 18esimo secolo Isaac Newton andò oltre, sviluppando una legge di gravitazione universale e descrivendo come gli oggetti sono attratti l'uno dall'altro. L'ostacolo principale di da Vinci era limitato dagli strumenti a sua disposizione. Per esempio, gli mancava un mezzo per misurare con precisione il tempo mentre gli oggetti cadevano.

Gli esperimenti di da Vinci furono notati nel 2017 da Mory Gharib, professore di Aeronautica e Ingegneria Medica, in una versione online della British Library del cosiddetto Codice Arundel 263, una raccolta di centinaia di manoscritti leonardeschi composti tra il 1478 e il 1518 contenenti scienza, arte e argomenti personali. A pagina 143 notò una serie di schizzi a margine che mostrano triangoli generati da particelle simili a sfere che si riversano da un specie di brocca. «Ciò che ha attirato la mia attenzione è stato quando ha scritto Equatione di Moti sull'ipotenusa di uno dei suoi triangoli abbozzati, quello che era un triangolo rettangolo isoscele» dice Gharib, autore principale dell'articolo Leonardo. «Mi sono interessato a vedere cosa intendesse Leonardo con quella frase». Per analizzare le note, Gharib ha lavorato con i colleghi Chris Roh, all'epoca ricercatore post-dottorato al Caltech e ora assistente professore alla Cornell University, e Flavio Noca dell'Università di Scienze Applicate e Arti della Svizzera occidentale a Ginevra. Noca fornì traduzioni delle note italiane di da Vinci (scritte nella sua famosa scrittura a specchio mancino che si legge da destra a sinistra) mentre il trio scavava sui diagrammi del manoscritto.

Nei documenti, da Vinci descrive un esperimento in cui una brocca d'acqua sarebbe stata spostata lungo un percorso rettilineo parallelo al terreno, scaricando acqua o un materiale granulare (molto probabilmente sabbia) lungo la strada. Le sue note chiariscono che era consapevole che l'acqua o la sabbia non sarebbero cadute a una velocità costante, ma piuttosto avrebbero accelerato, anche che il materiale smette di accelerare orizzontalmente, poiché non è più influenzato dal lanciatore e che la sua accelerazione è puramente verso il basso a causa della gravità. Se la brocca si muove a velocità costante, la linea creata dalla caduta del materiale è verticale, quindi non si forma un triangolo. Se la brocca accelera a una velocità costante, la linea creata dalla raccolta di materiale che cade fa una linea dritta ma inclinata, che poi forma un triangolo. E, come ha sottolineato da Vinci in un diagramma chiave, se il movimento del lanciatore viene accelerato alla stessa velocità con cui la gravità accelera il materiale che cade, crea un triangolo equilatero, che è ciò che Gharib ha originariamente notato che da Vinci aveva evidenziato con la nota Equatione di Moti o "equalizzazione (equivalenza) dei movimenti".

Da Vinci ha cercato di descrivere matematicamente quell'accelerazione. È qui, secondo gli autori dello studio, che non ha centrato del tutto la realtà. Per esplorare il processo di da Vinci, il team ha usato la modellazione al computer per eseguire il suo esperimento del vaso d'acqua e così facendo ha riprodotto l'errore di da Vinci. ««È sbagliato, ma in seguito abbiamo scoperto che ha usato questo tipo di equazione sbagliata nel modo corretto. Non sappiamo se da Vinci abbia fatto ulteriori esperimenti o abbia sondato questa domanda più a fondo. Ma il fatto che fosse alle prese con questo problema agli inizi del 1500 dimostra quanto fosse avanti il suo pensiero» dice Gharib.