Magie della visione, la mostra di Comes alla Melkart Gallery di Nizza

Alla bellezza del sentimento poetico s'ispira la personale d’arte pittorica di Lilliana Comes, la mostra allestita alla Melkart Gallery di Nizza. «Magie della visione» è a cura di Fausto Marcì e Pina Romano, e si può ammirare fino al 24 dicembre 2022.

Figlia d’arte (padre scultore e miniaturista), Comes è pittrice, scultrice e illustratrice: molte sue opere sono state esposte in Italia e all’estero. In particolare, a Copenaghen, Berlino, Berna, Londra, New York, San Marino, Città del Vaticano, già in precedenza nella cittadina francese, oltre che a Qingdao in Cina. Ma lei continua a vivere nella sua terra d'origine, nell'hinterland partenopeo.