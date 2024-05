Milot, ritorno in Albania con la chiave del successo

Ritorno alle origini. Con la chiave del successo. Milot, ex ragazzo partito dall'Albania a bordo di un barcone, diventato artista apprezzato in Italia e nel resto del mondo, rientra nel suo paese, a Shlodra, per inaugurare una opera kolossal risultata tra i progetti vincitori del concorso internazionale "Arte nello spazio pubblico", un'iniziativa finanziata dal ministro dell'Economia, Cultura e Innovazione, Blendi Gonxhja, e sostenuta dal comune di Scutari con il sindaco Benet Beci.

Sistemata in piazza, in una posizione di rilievo, all'ingresso della storica città, la chiave è lunga 20 metri e alta 10, vuole essere «un simbolo della possibilità di aprire porte e creare nuove opportunità per tutti, con il dialogo e l'inclusione».

La scultura è stata interamente costruita in Albania: la Metal Vata l'ha costruita, la ditta Miculi ha eseguito i lavori preparatori.

Coinvolti nel progetto espositivo Albert Vataj, Massimo Guastella e Ji Shaofeng, la direzione artistica è affidata a Michele Stanzione.

L'inaugurazione è prevista il 6 giugno, ma già il giorno precedente, nella sede del'Ambasciata d'Italia a Tirana, sotto la guida dell'ambasciatore Fabrizio Bucci, è fissata l'anteprima. Alla cerimonia la cantante Benedetta Caretta.