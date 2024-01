E' scomparso il 24 gennaio a New York Carl Andre, pittore e scultore americano (Quincy, 16 settembre 1935) appartenente alla corrente del minimalismo. Le sue sculture accostavano unità geometriche elementari, di produzione industriale, senza manipolazioni dei materiali, meri oggetti spesso ideati in relazione con lo spazio occupato. Frank Stella, Constantin Brâncuși e il costruttivismo russo tra le sue reference. Commosso il ricordo del galleria napoletano Stefano Artiaco: «Sono profondamente dispiaciuto per la perdita di un grande amico e di un artista straordinario. Ha ridefinito la nozione di scultura e poesia, concependo "la scultura come luogo" dove tempo e spazio si intrecciano. Sono grato per la nostra lunga amicizia durata trent'anni e per le cinque mostre che abbiamo fatto insieme: nel 1995 insieme a Sol LeWitt, nel 1998 la sua prima personale in galleria, nel 2008 e 2010 a Pozzuoli e l'ultima nel 2013 nella nostra spazio attuale a Napoli. In questo triste momento i miei pensieri vanno a sua moglie Melissa Kretschmer e a tutta la sua famiglia».