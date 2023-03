Mostra su Reni al Prado, il ministro ​Sangiuliano: «Orgoglio italiano»

«La mostra di Guido Reni al Prado è motivo di orgoglio per tutti gli italiani. È un'esposizione che celebra giustamente il grande pittore bolognese, tra le massime espressioni del classicismo del Seicento, grazie anche ai prestiti di opere da diversi musei italiani»: lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in vista dell'inaugurazione di questa sera del nuovo progetto espositivo temporaneo nel museo madrileno.

«La collaborazione fra il sistema museale italiano e il museo Prado è un esempio virtuoso di circolazione europea delle opere. In contemporanea a Napoli, a Capodimonte, si può ammirare la Madonna del Pesce di Raffaello, prestata proprio dal museo spagnolo», ha aggiunto Sangiuliano.

In mattinata, il ministro ha incontrato il suo omologo spagnolo Miquel Iceta, che sarà presente all'inaugurazione della mostra su Reni al Prado. «Italia e Spagna hanno solide relazioni, condividono valori e interessi strategici. Sono stato lieto di incontrare il ministro Iceta per incrementare i nostri rapporti culturali», ha commentato Sangiuliano. Nell'incontro si è anche parlato di attività di contrasto al traffico illecito del patrimonio culturale, possibili collaborazioni in ambito cinematografico nonché del programma culturale della prossima presidenza spagnola dell'Ue, riferisce un comunicato del ministero della Cultura italiano.