Napoli, trasloca la chiave kolossal mai illuminata con i nuovi lampioni

Non è bastata la chiave kolossal di Milot per aprire piazza Mercato ai turisti, o anche solo ai napoletani di altri quartieri. Per attirarli e spingerli a riscoprire un luogo centrale nella storia e sulla mappa della città, eppure così triste: circondato dal degrado, assediato dalle baby-gang. Complice il buio: a distanza di più di cinque mesi dall'inaugurazione con il sindaco Gaetano Manfredi e il curatore Maurizio de Giovanni, i nuovi lampioni non sono ancora stati accesi.

Più facile bersaglio. Colpita persino dai proiettili nel Far west urbano. Simbolo di un'occasione mancata, l'installazione trasloca con la speranza di una migliore accoglienza a Brindisi, e nelle altre tappe italiane del tour d'arte, per poi dirigersi nelle principali capitali europee, e "farsi in tre". Stando al programma presentato dallo scultore Alfred Mirash, due chiavi kolossal dalla forma differente, e già disegnata, verranno realizzate negli Stati Uniti e in Australia: faranno parte del progetto Keys of unity con l'obiettivo di condividere un messaggio positivo a tutte le latitudini.