Da Guercino a Balestri, le opere ricercate: lista-Sos dei carabinieri per ritrovarle

Un dipinto di Guercino, un altro di Balestri. Un tabernacolo in legno intagliato del Settecento. E sette reperti di archeologia che risalgono fino al VII secolo avanti Cristo. Queste opere, assieme ad altre, sono ricercate dai carabinieri per la Tutela del patrimonio culturale, indicate nel bollettino «Arte in ostaggio», il numero 44, appena pubblicato online.

Il documento riporta una selezione dei beni più importanti trafugati in Italia con l'obiettivo di coinvolgere cittadini, addetti ai lavori e amanti del settore nella «caccia agli oggetti preziosi», considerata molto utile, perché sono stati così ritrovate 130 opere in cinque anni.

In particolare, tra le opere segnalate, spiccano per pregio: il dipinto che raffigura la «Nascita di San Giovannino» attribuito a Nicolò Balestri (1555-1609), rubato nel 1967 dalla chiesa di San Giovanni Battista di Argenta; l'olio su tela «San Sebastiano curato dalle pie donne» di Giovanni Francesco Barbieri, detto Guercino (1591-1666), preso nel 1974 dal convitto nazionale “Giuseppe Palmieri” di Lecce. E un altro dipinto, sempre olio su tela, che raffigura l'Immacolata Concezione, del pittore Giovanni Antonio Zadei (1729-1787), sparito da poco, nel 2022, nella chiesa San Giorgio di Terzago a Calvagese della Riviera. E, nell'elenco, ci sono anche le pagine miniate del codice «Psalterium diurnum», stampate a Roma, nella tipografia de Rossi.

Per scaricare il bollettino: http://tpcweb.carabinieri.it/SitoPubblico/bollettini oppure www.cultura.gov.it/carabinieritpc