Insieme alla grande bellezza - con i capolavori di Capodimonte al Louvre e le rassegne di cinema e teatro - Napoli porta a Parigi anche «Munnezza», una mostra dal titolo provocatorio che si inaugura oggi al Centro culturale italiano di rue des Prêtres. La curatrice Francesca Grisanti ha messo in dialogo diversi artisti italiani e francesi sul tema appunto della «Munnezza», qui intesa come scarto della società non solo materiale ma anche delle persone disprezzate, vittime di pregiudizio, fuori dai canoni. Come la comunità LGBTQIA+ che, dapprima relegata ai margini, ha invece costruito un'altra visione del mondo in cui vi si afferma con orgoglio.

APPROFONDIMENTI Domenico Bianchi e Nunzio a Casamadre: «Giallo di Napoli nero pece blu cobalto» “La Dama con il Ventaglio” di Klimt all'asta per 76 milioni di euro: potrebbe battere il record europeo Alex Johnson e Una stanza tutta per sé: dove nascevano i capolavori

Al centro della mostra il lavoro di Paolo Valerio - professore onorario di Psicologia Clinica alla Federico II, presidente del centro Sinapsi e della Fondazione Genere Identità Cultura - che ai suoi interessi professionali ha sposato una potente forza creativa che lo ha catapultato nel mondo dell'arte. Le sue opere sono sculture realizzate con materiali di scarto recuperati sulle spiagge che diventano la sua cifra stilistica: tutto un fiorire di arabeschi di plastica, di vegetali secchi, bambolotti corrosi dalla salsedine, in costante tensione dialettica con le ruggini e con un groviglio di reti, legni, ferri, falli, piume, cuori. La dimensione classica della scultura viene evocata in composizioni che hanno un inedito rapporto alla pari con la psicoanalisi, che qui ci interroga sul tema dell'identità di genere.

Strettamente collegato al questo lavoro, in mostra ci saranno anche le fotografie di un altro napoletano, Fabio Schiattarella, che ha immortalato le opere più particolari di Paolo Valerio abbinandole ai ritratti di persone gender nonconforming. Si tratta di dittici di grande potenza espressiva, con sfondi dai colori molto accesi, che offrono una punto di vista assolutamente nuovo e gioioso sulle conquistate libertà dalle norme binarie di genere, tema di grande attualità e che dimostra come l'arte riesca sempre a guardare più avanti rispetto alle visuali correnti (soprattutto dei nostri governanti). I ritratti sono bellissimi e poetici, capaci di rivelare personalità ed emozioni, e hanno il valore aggiunto di essere il frutto di approcci laboratoriali con le persone, alcune delle quali si definiscono «né totalmente donna né totalmente uomo, ma un misto tra i due, una fluidità appunto». E le fotografie di Schiattarella riescono incredibilmente ad andare «oltre la divisione di un corpo che sceglie di esistere».