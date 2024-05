Inviato a Pompei

I bambini di Pompei assistevano a episodi di violenza e la riportavano nella quotidianità. «Probabilmente andavano a vedere i combattimenti dei gladiatori o la caccia agli animali, con il sangue, i morti, le ferite». Insomma, niente di nuovo rispetto alle polemiche di oggi, con i piccoli assuefatti da tv e internet alla violenza. «Abbiamo lavorato con un team di neuropsichiatri infantile della Federico II per dare un nuovo senso alle nostre scoperte» spiega il direttore degli scavi Gabriel Zuchtriegel. Scoperte costituite dai disegni di bambini, dall’età tra 5 e 7 anni, a carbonella, sui muri delle case. Gladiatori e cacciatori, e la copia di una manina. I bambini di Pompei disegnavano come i nostri di ora. «Partivano dalla testa e tracciavano gambe e braccia. Disegni cefalopodi».

Pompei insomma continua a regalare sorprese ai visitatori e agli archeologi. E piace tanto, come ha dimostrato ancora una volta Alberto Angela, nel suo «Pompei, le nuove scoperte», andato in onda lunedì sera su Raiuno. Il lunghissimo piano sequenza è stato visto da oltre tre milioni e mezzo di spettatori per uno share di oltre il 20%. Un record o quasi.

Da ieri mattina è stata aperta l’insula dei Casti amanti. Che è uno scrigno. Visitabile dall’alto, con i turisti sulle passerelle sospese mentre gli archeologi sono al lavoro sugli affreschi e sulle murature. E conserva un inedito, nella Casa del cenacolo del colonnato, una delle tre dell’insula, insieme ad appunto quella dei Casti amanti e quella dei Pittori al lavori (chiamata così perché verosimilmente gli operai furono sorpresi dall’eruzione). È un affresco di un bambino con cappuccio. Che, contrariamente agli altri dipinti murari del cubicolo (una piccola stanzetta, forse adibita a studio) non ha nessun corrispettivo nel mondo antico. Potrebbe essere Dioniso bambino. «O forse il ricordo di un figlio morto - dice Zuchtriegel - ma appunto per ora sono solo ipotesi visto che non c’è nessuna figura simile».

Sorpresa numero tre, gli scheletri trovati all’interno dell’insula sono diversi dagli altri. Due persone, probabilmente sorpresi dai flussi piroclastici. L’uomo è a terra, disteso. La donna ci è salita sopra, tentando probabilmente di uscire, inutilmente, dalla coltre di lapilli.

Sull’insula è stata apposta una tettoia fissa per preservarla meglio. «È un tassello importante - spiega ancora il direttore - perché sarà inserito entro l’autunno in un percorso serale». Ed è collegata con una passerella ai chioschi alla Casina dell’aquila, lungo via dell’Abbondanza, forse, come ha ricordato Angela, il corso principale della città, dove c’erano più botteghe. Aprirà nei prossimi mesi anche un ristorante, con 140 posti, a cura di Cirfood, l’azienda vincitrice della procedura di affidamento in concessione del servizio di ristorazione. A completare il servizio un belvedere su tutto il parco archeologico, sul Vesuvio e sul litorale stabiese e sorrentino.

Insomma, un percorso interamente accessibile, che va ad implementare l’itinerario senza barriere architettoniche «Pompei per tutti», con tanto di elevatore per il raggiungimento delle passerelle sospese anche ai diversamente abili. Altro vantaggio della visione dall’alto, lo sguardo d‘insieme sull’intera insula, con l’architettura delle case romane con l’alternarsi di ambienti vari adibiti ad usi diversi, dal produttivo al commerciale all’abitativo. L’ingresso sarà dalle 10.30 alle 18 da via dell’Abbondanza e sarà contingentato per garantire la sicurezza dei visitatori.

«Periodicamente e sempre di più, Pompei ci rivela nuove scoperte meravigliose e si conferma uno straordinario scrigno di tesori - dichiara il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano - Ecco perché noi in legge di bilancio abbiamo espressamente rifinanziato gli scavi a Pompei, dove adesso sono attivi tantissimi cantieri, che giorno dopo giorno portano all’attenzione generale nuove meraviglie. Dopo la conclusione del Grande Progetto Pompei noi vogliamo dare un assetto organico, un assetto stabile a questo meraviglioso sito che ogni giorno fa registrare decine di migliaia di visitatori».

Sulla stessa lunghezza d’onda il direttore generale dei musei, Massimo Osanna: «Con le nuove campagne di scavo che negli ultimi anni hanno regalato al mondo incredibili sorprese, è stato inaugurato un nuovo approccio, inclusivo e coinvolgente, alla valorizzazione del sito».

E che Pompei sia sempre più un brand mondiale lo conferma, ove ce ne fosse bisogno, anche la sfilata di Rocco Barocco prevista per il 23 luglio nel teatro grande. Sarà la prima volta dell’alta moda della città sepolta che con concerti e spettacoli teatrali si dimostra più viva che mai.