Dopo i resti dei cavalli sepolti sotto la cenere, dopo il meraviglioso carro da parata detto «della sposa», villa Imperiali di Pompei continua a regalare sorprese.

Nella residenza nobiliare di Civita Giuliana è stato da poco scoperto un sacello, un ambiente votivo di quasi nove metri di superficie; si trova in un punto particolare della villa, in un’area di scambio tra il complesso gentilizio e il settore di servizio, quello abitato dagli schiavi.

Ieri è arrivato a salutare il rinvenimento il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano: «Tutta l’area è uno scrigno di tesori che continuamente ci rivela nuove storie e nuove identità. Abbiamo finanziato in legge di bilancio gli scavi e i frutti li vediamo giorno dopo giorno: puntare sulla storia e la cultura è anche un’occasione di sviluppo socioeconomico per il territorio. In questa direzione c’è anche la trasformazione dello spolettificio che è stato ceduto al mio dicastero dal ministero della Difesa e in cui cercheremo di fare una grande area museale».

Il ministro si è poi immerso a lungo nello scavo. «I ritrovamenti ci consentono di definire nei dettagli la vita dell’epoca; ho potuto vedere le stanze della servitù e la condizione di vita che la caratterizzava, poi alcuni strumenti da lavoro. A me interessa il dato e il metodo storiografico, come riusciamo a ricostruire aspetti dell’esistenza di tutti i giorni di duemila anni fa», ha commentato riemergendo. Con lui anche il procuratore della Repubblica di Torre Annunziata Nunzio Fragliasso, a testimonianza dell’impegno contro il saccheggio sistematico a cui veniva sottoposta l’area da parte dei tombaroli fino al 2017, quando fu siglato il primo protocollo d’intesa con la direzione del parco archeologico.

Il legame tra gli interventi di procura e forze dell'ordine e i ritrovamenti recenti è forte: il sacello sembra corrispondere a quanto rilevato dagli inquirenti nel corso delle investigazioni, nelle quali emergono riferimenti ad un «tempietto» intitolato ad Ercole e ad affreschi raffiguranti le fatidiche dodici fatiche dell'eroe.

La scoperta del sacello è il frutto della campagna di scavo 2023-24, la stessa che ha permesso l’indagine sugli ambienti dove la servitù dormiva. Percorrere le scale che portano all’ambiente, nascosto sotto il livello del terreno di diversi metri, consente di ammirare l’importanza della scoperta: la stanza è protetta da un tetto spiovente e una delle pareti, intonacata e dipinta di bianco, presenta un portale molto ampio, sormontato da un timpano a rilievo.

Davanti alla grossa entrata è presente una rampa con tracce di ruote, indizio del possibile uso nel corso di rituali di un carro cerimoniale; con ogni probabilità si tratta di quello ritrovato nel 2021.

Internamente l'ambiente ha una decorazione pittorica tipica, contraddistinta da un ciclo che prevede una sequenza su sfondo rosso di dodici pannelli (quelle su cui erano state rappresentate le fatiche di Ercole) a drappo giallo, mentre al centro della parete di fondo due pannelli inquadrano un podio in muratura che probabilmente era di supporto ad una statua: questo tipo di ornamento pittorico su parete è definito «IV stile».

Poco distante dalla decorazione, lungo le pareti, si trova una banchina in muratura di cui è evidente l'usura, determinata dalla frequentazione di chi partecipava ai rituali.

Si tratta di una zona piuttosto interessante, spiega l’archeologa Arianna Spinosa, «perché è quella di più recente costruzione rispetto all’abitato di Pompei, con tecniche di costruzione introvabili altrove; sono quelle tipiche della fase in cui la città diventa colonia romana. I calchi restituiscono dettagli di incredibile definizione».

Per il direttore del parco archeologico Gabriel Zuchtriegel «lo scavo del sacello da un lato è sconcertante perché ci fa vedere la spregiudicatezza con cui gli scavatori clandestini hanno operato, spogliando quasi tutte le pareti all'interno della stanza. Vedere questo luogo di culto annesso al quartiere produttivo della villa ridotto in queste condizioni fa male. Paradossalmente, al tempo stesso, è incoraggiante: lo Stato c'è insieme alla procura della Repubblica e alle forze dell'ordine, e con il ministero sta recuperando un complesso di grandissimo importanza».

