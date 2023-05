Il primo bacio? È avvenuto in Mesopotamia 4.500 anni fa

Ricerche recenti hanno ipotizzato che le prime prove del bacio umano delle labbra abbiano avuto origine in una posizione geografica molto specifica nell'Asia meridionale 3.500 anni fa, da dove potrebbe essersi diffuso in altre regioni, accelerando contemporaneamente la diffusione del virus dell'herpes simplex 1. Ma secondo Troels Pank Arbøll e Sophie Lund Rasmussen dell’University of Copenhagen, che in un articolo pubblicato sulla rivista Science attingono a una serie di fonti scritte delle prime società mesopotamiche, e quindi il bacio era già una pratica consolidata 4.500 anni fa in Medio Oriente. E probabilmente anche molto prima, spostando la prima documentazione per baciare indietro di 1.000 anni rispetto a ciò che era stato precedentemente riconosciuto nella comunità scientifica.

«Nell'antica Mesopotamia, che è il nome delle prime culture umane che esistevano tra i fiumi Eufrate e Tigri negli attuali Iraq e Siria, la gente scriveva in scrittura cuneiforme su tavolette di argilla. Molte migliaia di queste tavolette di argilla sono sopravvissute fino a oggi e contengono chiari esempi che il bacio era considerato parte dell'intimità romantica nei tempi antichi, proprio come il bacio poteva essere parte delle amicizie e delle relazioni dei membri della famiglia» afferma Arbøll, esperto di storia della medicina in Mesopotamia. «Pertanto, il bacio non dovrebbe essere considerato come un'usanza che ha avuto origine esclusivamente in una singola regione e si è diffusa da lì, ma piuttosto sembra essere stata praticata in più culture antiche nel corso di diversi millenni».

«In effetti, la ricerca su bonobo e scimpanzé, i parenti viventi più stretti degli esseri umani, ha dimostrato che entrambe le specie si impegnano nel bacio, il che può suggerire che la pratica del bacio è un comportamento fondamentale negli esseri umani, spiegando perché può essere trovato attraverso le culture» aggiunge Rasmussen. Oltre alla sua importanza per il comportamento sociale e sessuale, la pratica del bacio potrebbe aver svolto un ruolo involontario nella trasmissione di microrganismi, causando potenzialmente la diffusione dei virus tra gli esseri umani. Tuttavia, il suggerimento che il bacio possa essere considerato come un improvviso innesco biologico dietro la diffusione di particolari agenti patogeni è più dubbio. La diffusione del virus dell'herpes simplex 1, che i ricercatori hanno suggerito avrebbe potuto essere accelerata dall'introduzione del bacio, è un esempio: «C'è un corpo sostanziale di testi medici dalla Mesopotamia, alcuni dei quali menzionano una malattia con sintomi che ricordano il virus dell'herpes simplex 1» osserva Arbøll che aggiunge che gli antichi testi medici sono stati influenzati da una varietà di concetti culturali e religiosi, e quindi va sottolineato che non possono essere letti al valore nominale. «È tuttavia interessante notare alcune somiglianze tra la malattia nota come bu’shanu negli antichi testi medici della Mesopotamia e i sintomi causati dalle infezioni da herpes simplex.

La malattia di bu’shanu si trovava principalmente dentro o intorno alla bocca e alla gola e i sintomi includevano vescicole dentro o intorno alla bocca, che è uno dei segni dominanti dell'infezione da herpes».

«Se la pratica del bacio era diffusa e consolidata in una serie di società antiche, gli effetti del bacio in termini di trasmissione degli agenti patogeni devono probabilmente essere stati più o meno costanti» aggiunge Rasmussen. I due studiosi concludono che i risultati futuri che emergeranno dalla ricerca sul DNA antico, che porteranno inevitabilmente a discussioni su complessi sviluppi storici e interazioni sociali - come il bacio come motore della trasmissione precoce della malattia - beneficeranno di un approccio interdisciplinare.