Procida, una nuova mappa turistica con le «voci e i racconti» dei procidani

Una mappa interattiva accessibile a tutti, in grado di dare informazioni e interagire con le scelte dell'utente, sarà installata la prossima settimana, nei pressi dell'InfoPoint di Marina Grande, il porto principale dell' isola di Procida.

Qui sarà possibile, attraverso un QrCode, ascoltare i racconti di alcuni abitanti dell'isola, anche in lingua italiana.

L'anteprima della mappa, è stata presentata da Dino Angelaccio su Facebook:

«La mappa ha caratteristiche che la rendono utilizzabile e gradevole per tutte le persone, indipendentemente dalle loro caratteristiche fisiche, sensoriali, cognitive, anagrafiche, linguistiche e culturali.

La mappa presenta disegni e profili in rilievo esplorabili tattilmente, caratteri ad alta leggibilità, scritte e braille in rilievo, font adatto sia a dislessici che a persone ipovedenti, contrasti cromatici, alcuni itinerari con l’indicazione del livello di difficoltà, QrCode tattili con audio e video descrizioni delle caratteristiche di luoghi ed itinerari, video in lingua italiana dei segni e con sottotitoli. La mappa contiene anche alcuni QrCode tattili che attivano voci e video di persone procidane (di età differenti) che raccontano la vera anima e identità dell’Isola attraverso il loro vissuto personale e familiare associato a luoghi dell’Isola».