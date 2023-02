Il capolavoro del napoletano Bernardo Cavallino entra alla National Gallery di Londra

La National Gallery di Londra è stata l'acquirente del dipinto «San Bartolomeo» del pittore napoletano Bernardo Cavallino (1616-1656) venduto da Sotheby's a New York il 27 gennaio scorso durante l'asta della collezione Fisch Davidson. Il capolavoro del barocco, riferisce «The Art Newspaper», è stato acquistato con i fondi degli American Friends of the National Gallery. Il prezzo di aggiudicazione di Cavallino è stato di 3,9 milioni di dollari (compresi i diritti d'asta): l'opera era stimata 2,5-3,5 milioni di dollari ed ha stabilito il nuovo prezzo d'asta record per l'artista. Il «San Bartolomeo» (1640-45) sarà portato a Londra a breve e sarà esposto alla National Gallery nelle prossime settimane.



L'attribuzione del «San Bartolomeo» a Cavallino è piuttosto recente. Nel 1988 era stato pubblicato e illustrato per la prima volta, sempre da Sotheby's, quando venne erroneamente registrato come «Scuola

spagnola» e offerto nella sala d'asta di Amsterdam con una stima di 25.000-30.000 fiorini olandesi. Almeno due offerenti riconobbero il suo potenziale di importante dipinto italiano e l'opera salì a 535.000 fiorini (allora equivalenti a circa 280.000 dollari). L'acquirente fu la galleria d'arte Colnaghi, con sede a Londra e New York, che fece ricerche sul dipinto. Due anni dopo attribuì il quadro a Cavallino. Il «San Bartolomeo» è stato esposto come opera di Cavallino dal Metropolitan Museum of Art di New York nel 1999 e accettato dallo specialista napoletano Nicola Spinosa. Colnaghi ha poi venduto il «San Bartolomeo» a Mauro Herlitzka, un collezionista argentino di New York. Nel 1997 è stato acquistato per la collezione dell'immobiliarista Mark Fisch e dell'ex giudice Rachel Davidson, che ora stanno divorziando. E questo ha portato alla vendita del 27 gennaio scorso.

Bernardo Cavallino ha raffigurato una figura leggermente più grande del vero di San Bartolomeo, che tradizionalmente si ritiene sia stato scorticato vivo e poi decapitato durante un viaggio missionario in Armenia nel I secolo d.C.. La luce è drammatica e illumina il santo seduto in un ambiente buio. Francesca Whitlum-Cooper, la curatrice della National Gallery di Londra che ha guidato l'acquisizione all'asta, sottolinea che non si tratta di una rappresentazione violenta dello scorticamento, ma più sottile. Il santo afferra un grosso coltello, tenendolo lontano dal corpo e guardando nella direzione opposta. Ma è fin troppo consapevole dell'imminente e doloroso martirio. Whitlum-Cooper ha dichiarato: «Non può mettere giù il coltello, né guardarlo. Cavallino ha fornito una minaccia di violenza, che è molto potente».

C'è un altro Cavallino alla National Gallery, «Cristo che scaccia i mercanti dal tempio»(1645-50), e altri cinque nelle collezioni pubbliche del Regno Unito: Compton Verney (Warwick), Walker Art Gallery (Liverpool), York Art Gallery e due al Barber Institute of Fine Arts di Birmingham.