Sorsi d'autore alla 25esima edizione: cultura, attualità e convivialità

Festeggia i suoi primi 25 anni Sorsi d’Autore®, la manifestazione ideata e promossa da Fondazione AIDA, in collaborazione con Regione Veneto, Istituto regionale Ville Venete e l’Associazione Ville Venete, con l’obiettivo di unire arte, letteratura, musica, turismo e giornalismo alla cultura enogastronomica. Sono proprio questi gli ingredienti di un format di successo, molto amato dal pubblico e ormai sempre più atteso nella stagione estiva per la sua atmosfera di raffinata e coinvolgente convivialità.

Una kermesse capace di coniugare l’eterna bellezza delle Ville Venete, molte Patrimonio Unesco, con degustazioni guidate di vini pregiati, a cura di AIS Veneto - Associazione italiana Sommelier e delle eccellenze gastronomiche del territorio, con il coinvolgimento dei più riconosciuti Consorzi e produttori.

Dal 9 giugno al 7 luglio ad accogliere gli appuntamenti in calendario per questa edizione saranno quattro dimore uniche al mondo, che il pubblico avrà la possibilità di ammirare e visitare con una guida esperta: Villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore, Villa Piva detta “dei Cedri” a Valdobbiadene, Palazzo Malmignati a Lendinara, Villa Foscarini Rossi a Stra.

Una rassegna diffusa, caratterizzata dalla promozione e dalla valorizzazione del territorio veneto e delle sue peculiarità.

Non mancheranno anche quest’anno personalità di spicco, protagoniste dei momenti di Incontro con l’autore, come Rula Jebreal e Francesca Fagnani, ospiti del giornalista Luca Telese, e Neri Marcorè in un faccia a faccia con l’istrionico Dario Vergassola.



La XXVesima edizione di Sorsi d’Autore® riserverà delle sorprese con eventi particolarmente importanti non solo per il prestigio delle istituzioni e dei talenti coinvolti ma anche delle finalità.

Si conferma un appuntamento nato lo scorso anno, Sorsi d’Opera, con il coinvolgimento di un’altra area caratteristica della cultura veneta, ovvero il ricco panorama dell’opera lirica. Ed ecco che, in collaborazione con la Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, sarà allestita una sfilata dei costumi di scena delle opere liriche prodotte dalla stessa Fondazione, evidenziandone la ricchezza e l’artigianalità. Ad ospitarla sarà Villa Foscarini Rossi, sede del Museo della Calzatura, contesto che avvalora maggiormente l’importanza che si vuol dare al minuzioso lavoro artigianale e che racconta una storia di tradizione ben consolidata sul territorio veneto. A sfilare saranno costumi femminili, indossati esclusivamente da donne non professioniste della passerella. Una scelta nata dalla volontà di dimostrare che l'eleganza e la bellezza possono essere incarnate al di là degli stereotipi e di promuovere l'empowerment femminile. Le “aspiranti modelle” potranno candidarsi attraverso una call to action promossa sul territorio (i dettagli sono disponibili sul sito www.fondazioneaida.it). La selezione poi verrà affidata direttamente al settore sartoria de La Fenice che, oltre ad un ordine di arrivo delle candidature (lo scorso anno si sono candidati più di 200 persone da tutt’Italia) si baserà sulle caratteristiche dei costumi per scegliere le candidate.

L’altra importante proposta riguarda Villa Piva detta “dei Cedri” a Valdobbiadene in provincia di Treviso, territorio riconosciuto come Patrimonio Unesco. Nel contesto delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene Sorsi D’Autore rappresenterà l’occasione di tour alla scoperta dell'interessantissima storia di Valdobbiadene e dei suoi luoghi più significativi come Villa dei Cedri, la bellissima piazza caratterizzata dal Duomo e dal curioso campanile del grande architetto Francesco Maria Preti. Un tuffo nel passato tra racconti delle storie, attività ed esercizi del lavoro nelle antiche filande che avvenne nei secoli a Valdobbiadene e di come ora, gli stessi edifici, siano stati riconvertiti, cercando sempre di mantenere viva la memoria storica.

Alcuni appuntamenti nelle giornate di Sorsi d’Autore saranno ad ingresso gratuito, come tutti gli Incontri con l’Autore e l’evento Sorsi d’Opera, al fine di promuovere la cultura e la bellezza dei luoghi e delle eccellenze che saranno protagonisti della manifestazione. Prevedono invece una prenotazione ed un biglietto d’ingresso le degustazioni guidate e le visite alla Villa.