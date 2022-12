Il Teatro San Carlo in tournée a Praga per il centenario dell’Istituto Italiano di Cultura

Il Teatro di San Carlo, il più antico teatro d’Opera del mondo in attività dalla sua fondazione, nel 1737, e tra i maggiori simboli della cultura italiana, celebra con una tournée il primo degli Istituti Italiani di Cultura all’estero, quello di Praga.

Orchestra e Accademia del Massimo napoletano diretti da Maurizio Agostini, si esibiranno domenica 18 dicembre nella sala Dvořák dell’auditorium Rudolfinum sede della Filarmonica Ceca, nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della fondazione dell’istituto italiano di cultura di Praga, promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dalla Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura di Praga.

In programma arie da opera e ouverture dai capolavori di Wolfgang Amadeus Mozart, Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini.

Il compito di comunicare attraverso l’arte musicale dei grandi compositori italiani dell’ottocento è dunque affidato all’orchestra e al più giovane organico del teatro napoletano, l’Accademia di Canto Lirico, voluta da Stéphane Lissner e avviata nel 2021 durante la pandemia di Covid-19 che aveva a lungo paralizzato anche i teatri d’opera di tutto il mondo, come simbolo di rigenerazione e rinascita.

Su centinaia di candidati, soltanto 11 giovani cantanti, provenienti da Paesi come Armenia, Cina, Giappone, Cuba, Lituania e Georgia, oltre che naturalmente dall’Italia, sono stati ammessi al primo biennio di studio dell’Accademia, diretta da Ilias Tzempetonidis, ed affidata alle esperte cure di Mariella Devia, uno dei nomi di cantanti più illustri della recente storia dell’opera nel mondo.

«Dalla nascita del primo Istituto Italiano di Cultura cento anni fa – ricorda il direttore generale per la diplomazia pubblica e culturale del Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, Ambasciatore Pasquale Q. Terracciano - la nostra rete conta oggi 84 sedi che nel 2021 hanno realizzato oltre 5 mila eventi di promozione culturale. In occasione del Centenario, abbiamo preparato per la capitale ceca una serie di iniziative di primissimo ordine: la rappresentazione teatrale «Perché non io? / Why Not Me?», co-prodotta da Fondazione Campania dei Festival e Napoli Est Teatro, lo spettacolo «Le voci di Dante» che ha visto Toni Servillo impegnato a recitare i versi del sommo poeta di fronte al pubblico ceco; l’inaugurazione di una straordinaria mostra sul presepe napoletano in collaborazione con il Ministero della Cultura, per concludere con il concerto dell’orchestra del Teatro di San Carlo all’auditorium Rudolfinum.

Il palinsesto realizzato a Praga presenta non casualmente un forte collegamento con la scena artistica della città di Napoli, poiché è stato ideato nell’alveo della conferenza delle direttrici e dei direttori degli istituti italiani di cultura, svoltasi proprio a Napoli, nel Teatro San Carlo, lo scorso luglio, grazie alla scelta della Farnesina di uscire dal proprio perimetro per andare a conoscere i territori e le istituzioni locali. Una scelta da cui sono nate collaborazioni proficue, di cui possiamo oggi apprezzare i risultati».

Al Teatro di San Carlo dunque è affidato l’evento conclusivo delle celebrazioni.

«Uno straordinario concerto nel segno della cultura e della pace, questo lo spirito che animerà l’esibizione dell’orchestra del Teatro di San Carlo a Praga – afferma il presidente della fondazione Teatro di San Carlo e sindaco di Napoli Gaetano Manfredi- una ulteriore occasione per restituire centralità a Napoli nel mondo tramite una grande istituzione culturale».

Soddisfatto il sovrintendente del Teatro San Carlo Stéphane Lissner che sottolinea come «il nostro teatro con questa tournée torni a farsi ambasciatore della cultura italiana nel mondo».

Dopo gli anni bui della pandemia finalmente il Massimo partenopeo può riprendere i suoi viaggi per portare la sua musica nel mondo.

Per la prima volta in tournée i giovani solisti dell’accademia di canto del Teatro San Carlo guidati da Mariella Devia, considerata tra le migliori vocaliste della scuola di canto italiana contemporanea, daranno prova del loro talento anche all’estero.

L’accademia, si propone di formare e perfezionare giovani talenti della lirica, di entrambi i sessi, offrendo l’opportunità di formarsi artisticamente sviluppando le caratteristiche essenziali per intraprendere un percorso lavorativo di cantante lirico professionista. Gli aspiranti cantanti lirici hanno tutti conseguito un diploma al conservatorio e qualcuno di loro ha già avuto qualche esperienza in teatro. Le attività sono incentrate sul repertorio del ‘700 napoletano e del Belcanto e si propongono di garantire la trasmissione della tradizione lirica italiana alle nuove generazioni.



«Il prestigio di questa tournée che vede protagonisti la nostra orchestra e gli allievi della nostra accademia ci conferma che siamo sulla strada giusta e che valorizzare i talenti delle nostre maestranze senza rinunciare a formare una nuova generazione di artisti per il palcoscenico del futuro può rivelarsi una strategia vincente per un teatro con la storia e l’importanza del San Carlo» afferma il direttore dell’accademia Ilias Tzempetonidis.