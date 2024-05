“The riot for love” di Marianna Vittorioso arriva al Vomero al Riot concept store

Soldatini, carte da gioco e i mattoncini Lego cambiano forma e significato con “The riot for love”, installazione artistica di Marianna Vittorioso, ispirata ad “Alice nel Paese delle Meraviglie” e presentata questa sera, venerdì 24 maggio, alle 19 al Riot, il concept store nel cuore del Vomero, ormai luogo di riferimento dei giovani del quartiere.

Si parte con un dibattito sul tema della prevenzione e dell’emergenza MST (Malattie Sessualmente Trasmissibili), coordinato da Salvio Parisi, con Luigi Scarpato, medico chirurgo specialista in dermatologia e MST e dirigente medico dell’istituto di tumori Pascale di Napoli, Viviana Rizzo, infettivologa e responsabile salute Antinoo Arcigay Napoli, Antonello Sannino, presidente Antinoo Arcigay Napoli, Claudio Finelli, referente cultura Antinoo Arcigay Napoli, Monica Vinco, Lelo MarComms manager Italy e la stessa artista.

A seguire, docubeat dei Club Tasso, collettivo creativo napoletano che unisce alla musica le arti visive, coniugando immagini di repertorio e sperimentazione di nuovi suoni.

Il percorso definito “free condom art”, che rimarrà come opera permanente nel basement, richiama al mondo dell’infanzia, per veicolare un messaggio importante: il sesso sicuro. Alice, che nei capolavori di Lewis Carroll è metafora di crescita e passaggio dall’età infantile a quella adulta, con Vittorioso si fa simbolo di consapevolezza: quella di essere regina di se stessa, del proprio destino, scegliendo la prevenzione, per questo l’opera è pensata per essere anche un distributore gratuito di preservativi a cui ognuno può attingere.

«Un concept store non è altro che la versione commerciale del Paese delle Meraviglie», spiega l’artista. «C’è chi beve, chi mangia e c’è chi compra oggetti per migliorare l’esperienza sessuale.

Il Riot è tutto questo. Al grido: “Mettete dei condom nei vostri cannoni” diventa luogo deputato al godimento consapevole».

Oltre all’installazione, il corner fotografico “Alice the Queen” che accoglie i visitatori all’ingresso del Riot, frutto della collaborazione tra Vittorioso e Lorenzo Cabib. In entrambi i lavori, infatti, ricorre l’immagine di una donna rossa, interamente dipinta del colore del sangue, che nella poetica dell’artista ha un forte valore emblematico: il sangue è simbolo di vita che scorre nel corpo, ma anche di pericolo e di morte; ed è il sangue mestruale a segnare il passaggio dal mondo dell’infanzia a quello degli adulti.

Con il Riot si inaugura la seconda tappa del percorso espositivo partito al lounge bar Tools al centro storico: “Love with courage/protect with love… non t’‘o scurdà”, il progetto diffuso che mira a creare in ogni quartiere cittadino una mappa di free condom point, con particolare attenzione ai luoghi più frequentati dai giovani, con il patrocinio del Comune e di Antinoo Arcigay Napoli, supportato da Lelo Hex, aziena svedese che ha fornito per l’occasione 2500 preservativi.