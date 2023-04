Un uovo per salvare il dipinto della Madonna del Carmine: l'appello dell'associazione Assogioca

Un dipinto olio su tela raffigurante la Madonna del Carmine (1796) di Carlo Borrelli, sarà restaurata grazie alla nuova campagna di crowdfunding "Un uovo ad arte".

Con l’acquisto di un uovo di cioccolato artigianale, latte o fondente, del peso di 500 gr., al costo di 10,00 si aiuta a preservare il prezioso patrimonio culturale napoletano.

Dal presidente dell'associazione Assogioca, Gianfranco Wurzburger, parte un appello: «A chi ci sostiene da sempre per tornare a scoprire le bellezze storico-artistiche del proprio territorio, a due passi da casa chiediamo di collaborare anche a questa iniziativa. Siamo certi che non farete mancare il vostro supporto e la vostra vicinanza. Per farlo scriveteci ad info@assogioca.org indicando la quantità di uova che occorrono, oppure telefonando dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 18,30 allo 0816129420».