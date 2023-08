Vesuvio, via alla riqualificazione del percorso per salire sul cratere

Un percorso circolare di 4 chilometri per raggiungere il cratere del vulcano, che va da Ercolano a Ottaviano. In mezzo, l'immancabile visita agli scavi di Pompei. Così si punta a rafforzare l'offerta turistica: con il progetto del Parco nazionale del Vesuvio presieduto da Raffaele De Luca, accolto dalla soprintendenza per l'area metropolitana di Napoli con al vertice Mariano Nuzzo, che ha effettuato un sopralluogo insieme con i carabinieri forestali per procedere con l'intervento di riqualificazione, a quota 1050 metri, inserendo anche elementi architettonici prefabbricati leggeri e temporanei in via sperimentale. «La sinergia tra le istituzioni è fondamentale per creare opportunità di valorizzazione e attuare la tutela del territorio sotto il profilo paesaggistico e storico-territoriale», dice Nuzzo, che aggiunge: «Il Vesuvio non è solo un elemento del paesaggio campano, ma anche un importante simbolo culturale dell'area metropolitana di Napoli. La tutela delle sue peculiarità rende necessario un confronto continuo e diretto tra gli enti destinatari delle varie competenze di conservazione del patrimonio culturale e ambientale».