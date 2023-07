Ville vesuviane, restyling da 44 milioni e tre inaugurazioni con il ministro Sangiuliano

Torna in Campania, nella sua regione, il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che domani sarà in visita a Ercolano, accolto dal soprintendente Mariano Nuzzo e dal presidente della Fondazione ente Ville vesuviane Gennaro Miranda. Interverrà anche il direttore generale Abap, Luigi La Rocca. Sarà l'occasione per presentare a Real Villa Favorita il progetto di restauro, realizzato grazie a unfinanziamento di 32 milioni dai Pnrr, più 12 milioni dell’Agenzia del Demanio e del Pon Cultura e Sviluppo Fesr 2014-2020, per un totale di 44 milioni di euro. E poi, per le inaugurazioni della biblioteca, della mostra “Mare, paesaggi e archeologia del Golfo di Napoli” e del XXXIV Festival delle Ville Vesuviane 2023.

Al termine degli interventi l’esibizione della Fanfara del comando Scuole dell’Aeronautica militare e la terza Regione aerea diretta da Nicola Cotugno.

Infine, lo spettacolo “Le Ville vesuviane tra cultura e identità. Un viaggio nella corte partenopea del 700”, a cura di Edoardo Sylos Labini.