Ada D'Adamo, morta a 55 anni la scrittrice candidata al Premio Strega 2023: il libro resta in gara

Addio ad Ada D'Adamo. La scrittrice è morta nella sua casa a Roma. Nata a Ortona, in Abruzzo, nel 1967, aveva 55 anni e da tempo era malata. Era appena entrata nella dozzina del Premio Strega 2023, annunciata due giorni fa, con "Come d'aria", il suo romanzo d'esordio pubblicato a gennaio 2023 da Elliot, ma non aveva potuto partecipare alla conferenza stampa.

Chi era Ada D'Adamo

Nel libro, scritto nell'arco di molti anni, che ha ricevuto straordinari e unanimi consensi, una madre racconta alla figlia disabile la scoperta della malattia. La sua scomparsa è stata comunicata dalla casa editrice Elliot. Laureata in Discipline dello Spettacolo e diplomata all'Accademia Nazionale di danza, aveva scritto vari saggi sul teatro e sulla danza contemporanea. Grande esperta di libri per l'infanzia, collaborava come editor con Gallucci.

Il libro resta in gara

Come da regolamento, il romanzo "Come d'aria" di Ada d'Adamo resta in gara al Premio Strega 2023. «La morte di Ada D'Adamo ci rattrista profondamente. Non c'è stato il tempo di conoscerla, eppure l'abbiamo amata grazie al suo libro. Nel presentare al pubblico "Come d'aria" Elena Stancanelli, che lo ha proposto al Premio Strega, ha detto che "incontrare questa storia è un dono". Ecco, è una consolazione sapere che le parole della scrittrice potranno continuare a raggiungere i suoi lettori. Ai suoi cari va l'abbraccio commosso di tutto il Comitato direttivo del premio Strega».