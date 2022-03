Al via gli incontri di “Incroci Letterari” ecco la kermesse socio-culturale

Con l’obiettivo di coniugare l’enogastronomia di qualità con la diffusione del concetto di cultura come momento di sana aggregazione, Vega Restaurant, sabato 26 marzo, inaugura il ciclo di incontri “Vega Cultura”, promosso dal Gruppo Marican, ideato, organizzato e coordinato da Nicola Ruocco con l’Associazione Culturale “Incontri di Valore” e con il patrocinio della Regione Campania. Gli incontri previsti dal programma di “Vega Cultura”, saranno dei veri e propri “Incroci Letterari” che andranno a configurare Vega Restaurant in un salotto letterario, all’interno del quale gli autori saranno, di volta in volta, protagonisti di un talk aperto al pubblico.

Il primo appuntamento, dunque, è previsto per sabato 26 marzo alle ore 19, a Carinaro, presso Vega Food (Viale della Logistica snc), con la presenza del giornalista Angelo Polimeno Bottai, già vicedirettore del Tg1, che presenterà il libro “Alto Tradimento” (Rubettino editore), un volume che si sviluppa in undici capitoli, nel corso dei quali Angelo Polimeno Bottai prende in esame, in un arco temporale di 25 anni, dal 1992 al 2017, un’Italia gestita da patti segreti e veti incrociati, fino al ricatto che sarà uno strumento di potere costantemente in uso.

Il taglio giornalistico rende l’opera di Polimeno Bottai istruttiva e scorrevole e ci restituisce, in maniera inconfutabile, uno scenario in cui la classe politica e la dirigenza industriale di quel quarto di secolo hanno preso decisioni dannose tali da poter essere classificate come “Alto Tradimento”, da cui prende poi spunto il titolo del libro.