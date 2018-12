Alberto Angela racconta Cleopatra: «Più forte che bella»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 8 Dicembre 2018, 10:00

Una delle ultime volte in cui Alberto Angela è venuto a presentare un libro a Napoli, fuori dalla Feltrinelli di Chiaia si è formata una fila che arrivava fin quasi in via Morelli. In tantissimi, soprattutto giovani, stringevano un libro da autografare nella speranza d'incontrare dal vivo uno dei massimi punti di riferimento della divulgazione scientifica e culturale italiana. Stavolta, in base a quell'esperienza, per il suo nuovo libro Cleopatra la regina che sfidò Roma e conquistò l'eternità (Harper Collins, 450 pagine, 20 euro) si è reso necessario spostare la presentazione al teatro Augusteo, domani, alle 10.«C'è un precedente, quello sulla Gioconda, non a caso un'altra donna. Grazie a figure come lei o a quella di Cleopatra si riesce a esplorare un mondo che non c'è più. I palazzi dove viveva Cleopatra, dove riceveva i suoi amori, non sono più in piedi. Eppure parliamo ancora di lei, un emblema della storia. Attraverso la sua figura volevo fare un viaggio nel passato, coinvolgendo gli altri. I lettori scopriranno con me sia un'epoca che una persona. Questo libro è il frutto di un anno di ricerca di informazioni, di interviste, di consulenze; un lavoro in fieri che mi ha rapito particolarmente. Il motivo? Cleopatra si trova in un punto fondamentale della storia: alla fine di tutti i regni in Egitto e all'inizio dell'impero romano. Ed è grazie a lei che tutto questo avviene. Ha fatto sì che Augusto prendesse il potere, velocizzando i meccanismi storici».