All'ingresso del memoriale dell'11 settembre a New York per ricordare le vittime delle Torri gemelle, si legge la frase «No day shall erase you from the memory of time», ossia «nessun giorno vi cancelli dalla memoria del tempo». È un verso dell'Eneide di Virgilio, scritto più di duemila anni fa, e uno dei tanti esempi citati dal giornalista e saggista Aldo Cazzullo in Quando eravamo i padroni del mondo (HarperCollins, pagine 263, euro 19) per dimostrare quanto sia ancora viva l'eredità culturale di un impero sulla quale è stata costruita l'identità dell'Occidente, e non solo.

«Roma vive» scrive l'autore. In tutto il mondo «le parole della politica vengono dal latino: popolo, re, Senato, Repubblica, pace, legge, giustizia. Kaiser e Zar derivano da Cesare. I romani hanno dato i nomi ai giorni e ai mesi. Hanno ispirato poeti e artisti in ogni tempo, da Dante a Hollywood. Hanno dettato le regole della guerra, dell'architettura, del diritto che vigono ancora oggi. Hanno affrontato questioni che sono le stesse della nostra quotidianità, il razzismo e l'integrazione, la schiavitù e la cittadinanza: si poteva diventare romani senza badare al colore della pelle, al dio che si pregava, al posto da cui si veniva». È vero, c'era la schiavitù e le donne non avevano gli stessi diritti degli uomini, ma c'era anche la possibilità di liberare gli schiavi e le donne avevano più diritti che nell'antica Grecia.

Con il suo stile divulgativo Cazzullo racconta la fondazione di Roma, il mito di Romolo, l'impresa di Enea, l'età repubblicana, gli eroi e le eroine disposti a morire per la patria, le congiure a cominciare da quella di Catilina, le imprese di Cesare, la rivolta di Spartaco, i fasti degli imperatori primo tra tutti Augusto. Sulla sua figura, Cazzullo si sofferma a lungo tracciandone un profilo puntuale. «Non era un genio assoluto, non imparò mai bene il greco. Non scrisse capolavori ma un riassuntino della sua vita, un bignami a uso propagandistico da far affiggere nelle città dell'impero. Non fu un genio militare. Era malaticcio, freddoloso, d'inverno indossava maglie di lana e quattro tuniche sotto la toga. Piccolo di statura, portava i calzari con i rialzi, come Berlusconi. Non ampliò i domini di Roma, li organizzò». Eppure un imperatore senza grandi meriti come lui deve essere guardato come esempio, oggi più che mai, perché «è stato il primo uomo di potere ad aver guidato una comunità multietnica di persone che non si conoscevano tra loro ma condividevano lingua, immagini, divinità, cultura». Adriano è stato il più grande viaggiatore romano, «forse il primo uomo della storia a fare il giro del mondo allora conosciuto».

Sui grandi personaggi dell'antica Roma, da Cleopatra a Scipione, il cinema, e in particolare Hollywood, ha costruito tanti classici, da «Quo vadis» a «Ben Hur» e «La tunica», fino al più recente «Il gladiatore». Per non parlare dei film sugli ultimi giorni di Pompei e di quelli su Gesù, da «L'ultima tentazione di Cristo» di Martin Scorsese a «La passione di Cristo» di Mel Gibson, senza dimenticare la geniale parodia dei Monty Python, «Brian di Nazareth», «che però fu vietata in vari Paesi, compreso il nostro, e non solo per i nomi buffi, in latino maccheronico, degli amici di Ponzio Pilato, Biggus Dickus, in italiano Marco Pisellonio, e Incontinentia Buttocks, ossia Incontinentia Deretana». Il film più famoso del cinema muto fu girato in Italia, nel 1914, regia di Giovanni Pastrone, «didascalie letterarie» di Gabriele D'Annunzio, cui si deve anche il titolo, «Cabiria», ossia «nata dal fuoco». Ambientata durante la seconda guerra punica, con Annibale che invade l'Italia, è un'opera innovativa, con scene realizzate sull'Etna, in Tunisia, sulle Alpi, e invenzioni come il carrello al posto della telecamera fissa. Tra il 1961 e il 1964 vengono girati ventitré film su Maciste, interpretato da campioni del body building. I set erano sempre gli stessi e alcune scene di massa, le più costose, venivano riciclate e si ritrovano identiche nelle varie pellicole. Alcuni avevano titoli curiosi, «Maciste contro Ercole nella valle dei guai», «Zorro contro Maciste», «Maciste all'inferno», «Maciste contro il vampiro» e, non poteva mancare, «Totò contro Maciste».