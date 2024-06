«La paternità mancata ti espone a una vecchiaia precoce e ripugnante». E in esergo, citando Philip Larkin: «Ho capito che sono i bambini che non sopporto. Piccoli bruti egoisti, rumorosi, crudeli e volgari». Ecco le frasi-chiave per accedere a Aria di famiglia (Mondadori, pagine 405, euro 21), l’ultimo romanzo di Alessandro Piperno, come pochi capace di creare un inconfondibile canone espressivo con scrittura opulenta e orditi fittissimi, da «romanzo-romanzo», nel solco della grande narrativa occidentale. Con suggestioni – e omaggi - da Kafka a Proust, da Philip Roth a Mordechai Richler.

Ma poiché parte del canone piperniano consiste in un gioco di maschere in cui nulla è come appare, dopo 162 pagine l’assunto sulla paternità mancata e la frase sull’odio per i bambini si rovescia in altro: in una giovinezza dei sentimenti vissuta dal protagonista, il francesista romanziere misantropo e narcisista Sacerdoti, appena nella sua vita entra un nipote orfano dei genitori. Con lui Sacerdoti fonderà un’atipica famiglia disfunzionale, inaspettata quanto lontana dagli schemi del contesto parentale ebraico di entrambi.

Prima di ciò, però, c’è un denso racconto che lega questo romanzo al precedente, Di chi è la colpa. Come in quello, Aria di famiglia fa lampeggiare tra i personaggi di contorno lo strepitoso tutore zio Gianni. Ma soprattutto pone al centro la figura dell’io narrante, il politicamente scorrettissimo prof Sacerdoti, qui cinquantenne in crisi sia come accademico che come scrittore. A documentarlo ritroviamo dialoghi pirotecnici come quello con una lettrice, che confessa di averlo creduto morto, e lui che risponde: «Lo credevo anch’io». La morte s’insinua nell’incipit proustiano, dedicato al funerale di un’antica compagna di scuola, occasione per una reunion malriuscita e un’evocazione penosa del tempo perduto. Ma poi deflagra l’evento destinato a travolgere la reputazione del docente: una convocazione della direzione dell’università per aver declamato agli studenti frasi di maschilismo pernicioso. Accusa mossa dalla collega Ghinassi, accecata da femminismo intransigente. Né ad assolvere Sacerdoti basterà la circostanza, da lui stesso rivendicata molto debolmente, che si trattava di un brano di Flaubert.

Qui si ha subito un capovolgimento della prospettiva deliziosamente perfida che adombra le esagerazioni del politically correct: dall’ironia applicata alla prof Ghinassi si passa alla raffigurazione sarcastica di sé, commentatore su giornali in cui «per farti valere dovevi mostrare interesse per ciò che, di fatto, non era in grado di scaldare il cuore a nessuno: l’istruzione pubblica, la salute della democrazia, la giustizia sociale»... e via elencando. Si procede alla demolizione della società «dei benevoli, dei benpensanti, dei benintenzionati» e poi del mondo accademico evocando la figura del suo antico mentore, il leggendario prof Charcot incantatore di folle studentesche nonché reiterato seduttore di avvenenti matricole. Proprio Charcot prenderà in ateneo il posto lasciato vacante dall’indegno Sacerdoti.

La narrazione subisce uno scarto quando un’amica e saltuaria amante, l’avvocata Valentina, gli comunica la notizia: è stato fatto il suo nome come possibile tutore del bambino Noah, otto anni, orfano dei genitori Meisner travolti da una slavina in Val di Fassa. Vista l’indisponibilità dei nonni paterni, la scelta è caduta su di lui, cugino della mamma di Noah, Myriam Sacerdoti. Stupisce un po’ la rapidità di decisione positiva del misantropo prof, disturbato dalla velocità con cui, già da un ventennio, «le coppie di amici avevano preso a sfornare marmocchi come un branco di mormoni». E certo deve vibrare in lui la percezione di un desolante vuoto impossibile da riempire con i tutorial di chitarra. Ma ci dev’essere anche un’empatia speciale se, al primo incontro con il bambino, si presenta con un dono che è una mossa vincente: una maglia del Tottenham autografata da Betancur.

Poi ci saranno incomprensioni, morsi e carezze, fughe e avvicinamenti, eccessi di ortodossia ebraica e insofferenze, in un contesto di «aria di famiglia» che è appartenenza a un mondo comune. E certo questo è un libro che, come altri di Piperno, pone al centro il tema della famiglia, rompe tabù sulle derive di certi «ismi» (femminismo, ebraismo), flagella il conformismo dei buoni sentimenti. Ma soprattutto è un «romanzo-romanzo» per chi ama le scritture forti, ricche di snodi, avvenimenti inaspettati, copi di scena. Fino all’ultima pagina dell’imprevedibile conclusione.

In occasione del centenario della morte di Franz Kafka, “Mare, Sole e Cultura” la storica rassegna letteraria di Positano, dedica la sua XXXII edizione alle “Metamorfosi”.

Se è vero infatti, come afferma uno dei principali esponenti del modernismo, che “il momento decisivo dell’evoluzione umana è permanente”, la rassegna, che torna a Positano dal 14 giugno al 12 luglio 2024, ha deciso di indagare in questa permanenza i processi di trasformazione e le inquietudini del nostro tempo, sottolineando la complessità del costante conflitto tra l’essere e l’esistere, l’empatia e il pregiudizio, mondo interiore e esteriore.

Piperno presenterà il suo libro venerdì alle 21 a Positano, Palazzo Murat, aprendo la trentaduesima edizione della rassegna culturale «Mare, sole e cultura». Che continuerà poi, ma in piazza Flavio Gioia, il 20 giugno con Alessandra Celentano (Chiamatemi maestra, Mondadori), il 27 con Luca Bianchini (Il cuore è uno zingaro, Mondadori), il 4 luglio con Valentina Ghetti (Aura, Mondadori), il 10 con Carlo Cottarelli (Dentro il palazzo, Mondadori) per una conversazione con il direttore de «Il Mattino» Roberto Napolitano, e si chiuderà il 12 con Daniele Bossari (Cristallo, Mondadori).