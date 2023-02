È il 23 novembre 2016. Su tutti i quotidiani la notizia della scomparsa della «zarina di Valencia» Rita Barberà, per un quarto di secolo potentissima sindaca della città legata alla Destra di Rajoy, coinvolta in numerosi scandali giudiziari. Muore per infarto in un albergo di Madrid, due giorni dopo aver testimoniato in aula al processo che la riguarda. Una martire del giustizialismo, la definisce subito la sua parte politica.

APPROFONDIMENTI Cristina Cassar Scalia e Il re del gelato: «La mia Vanina pronta per la fiction» La donna che visse nelle città di mare, il romanzo delle donne: «Noi nelle città di mare» Scott Turow, Il sospetto: «Parlo di sesso e potere ma ribalto il Mee Too»

Per una scrittrice come Alicia Giménez-Bartlett, da sempre interessata ai meccanismi perversi del potere, in questa storia gli elementi ci sono tutti. I quotidiani e le inchieste giudiziarie hanno fornito ampio materiale. Per tutto il resto, ha giocato la fascinazione per un personaggio balzachiano, controverso e di prorompente vitalità. E allora, primo: creare un alter ego, chiamato Vita Castellà. Secondo: ripercorrere le storie di tangenti, di amanti, di sprechi pubblici, di vendette e di rancori che hanno segnato gli anni ruggenti della trasformazione di Valencia. Terzo: trovare un protagonista, o anche due, che possano indagare sull'oscura vicenda defilandosi dal centro del mirino, per evitare depistaggi e insabbiamenti. Giménez-Bartlett è tornata così in libreria con La presidente (Sellerio, 416 pagine, 16 euro).

Messa temporaneamente a riposo l'ispettrice Petra Delicado e il suo braccio destro Fermìn Garzon, la scrittrice catalana s'è inventata un'altra coppia protagonista tutta al femminile. Le «gemelle diverse» Berta e Marta Miralles, giovani poliziotte appena uscite dall'Accademia. Inesperte quanto basta per non dare fastidio alle alte sfere e, possibilmente, per tirare alle lunghe una inchiesta che infastidisce nomi importanti della politica e della finanza. Perché Vita Castellà, la sindaca diventata nel libro anche la presidente della Generalitat valenciana, non è morta di infarto, come recita la versione ufficiale. È morta avvelenata da un caffè al cianuro bevuto nella sua lussuosa suite. L'idea brillante del ministro e del capo della Policia Nacional è quella di affidare una inchiesta riservata a due «novelline» facili da manipolare. Sono sorelle ma con personalità differenti e complementari. Berta, la maggiore, è razionale e rigida nei comportamenti. Marta, trent'anni, è molto più istintiva ed entusiasta.

Smontando i meccanismi del poliziesco con una scrittura come sempre lucida e ironica, Giménez-Bartlett mette in scena una commedia nera che racconta dall'interno un caso esemplare, con un'analisi implacabile del meccanismo della «grande corruzione» e dei suoi effetti devastanti nella vita democratica di un Paese. Acute e determinate, proprio perché donne agli antipodi di quel mondo governato dalla sete di potere, le due sorelle lavorano come formichine diligenti. Accumulando informazioni e dissimulando con i superiori, aggirando il regolamento, fingendosi incapaci se necessario, inerpicandosi lungo sentieri pericolosi per scovare un indizio o una confidenza preziosa. Le aiuta nell'indagine l'unico testimone sulla scena del delitto, Salvador «Boro» Badia, addetto stampa di Vita e a lei legatissimo. Altre morti arrivano a rendere il caso più complesso. Ma quanto le poliziotte possono fidarsi di Boro? Affiorano i primi nomi e i moventi, ma c'è il rischio di una vendetta personale del giornalista, allontanato dal suo partito pieno di omofobi perché omosessuale.

La verità si farà strada a poco a poco, grazie ad una analisi politico-psicologica della formidabile Vita Castellà, una donna che è riuscita quasi sempre a soddisfare i suoi desideri usando in modo arbitrario il potere. «Lo considerava un male minore, anche perché era fermamente convinta di fare il bene della comunità». Quasi, perché la sua gestione sul filo del rasoio viene improvvisamente spezzata da un fatto talmente grave da superare anche il suo ampio margine di tolleranza. Sarà questo il nodo che Berta e Marta riusciranno a sciogliere.