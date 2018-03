Martedì 13 Marzo 2018, 12:19 - Ultimo aggiornamento: 13-03-2018 12:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Saranno l’editore Diego Guida (Guida Editori), l’esperta di politiche sociali Angela La Torre, lo psicologo-scrittore Giuseppe Errico, l’illustratore e disegnatore Massimiliamo Merler (Associazione Agenzia Arcipelago Onlus) e l’editore Giovanni Di Costanzo (Apeiron) gli ospiti italiani del prossimo Festival del libro per ragazzi “All Books are Important” che si svolgerà a Tirana, dal 16 al 18 marzo. Ad organizzare il festival Publishing House Dituria, casa editrice di Tirana. L’evento albanese è promosso ed organizzato in collaborazione con l’associazione di promozione sociale “Agenzia Arcipelago Onlus” di Napoli e gli editori napoletani Guida e Aperion. Il festival del libro rientra nell’ambito delle attività del progetto europeo “Readers of the Future” co-finanziato dalla Commissione Europea (Creative Europe) e vede protagonisti l’Associazione Agenzia Arcipelago Onlus (Napoli, Italia), la casa editrice DITURIA (Tirana, Albania), leader capofila del progetto, la casa editrice Tabernakul Publishing (Skopje, Macedonia) e Arberia Design (Tetovo, Macedonia).Lo scambio tra editori, esperti e operatori del settore avrà lo scopo di contribuire allo scambio di “buone prassi” in merito alla promozione del libro per ragazzi, allo sviluppo e alla modernizzazione della cultura attraverso la pubblicazione di importanti lavori editorali. Il Festival infine punta alla mobilità transnazionale e lo sviluppo del pubblico dei giovani nei diversi Paesi.La precedente edizione italiana del festival All Books are Important si è svolta alla Certosa di Padula.Durante la manifestazione Petrit Ymeri (direttore Dituria) e Angela La Torre (coordinatrice del progetto) illustreranno i tre volumi realizzati nell’ambito del progetto europeo, tradotti nelle tre lingue (albanese, macedone, italiano): un e-book realizzato con le creazioni degli autori coinvolti in questa progetto;un libro realizzato con le fiabe provenienti dai tre paesi partner; un libro di scritti degli alluni che hanno partecipato alle attività nei tre Paesi eai concorsi nelle scuole.