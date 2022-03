«Alla ricerca di mondi sommersi»: il concorso letterario di Marlin tra fantasy e mistery

Marlin dà voce a nuovi autori e autrici da pubblicare nella collana di fantasy e mistery «Mondi sommersi». Due le sezioni del concorso: romanzo e illustrazione. Nel segno proprio del fantasy e del mistery, in occasione del quarantesimo anno di attività editoriale, Marlin editore promuove la prima edizione del Premio Alla ricerca di mondi sommersi, con scadenza il 30 aprile 2022 per il romanzo ed entro il 31 maggio 2022 per l’illustrazione.

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA Le ricette di Pasqua da 30 cuochi campani per i lettori del Mattino:... LA SALUTE «Diabesità», un manuale per prevenire la malattia L'INIZIATIVA Napoli Est, letture e laboratori per animare la biblioteca de...

Testi e illustrazioni saranno valutati da una giuria composta dalle scrittrici Monica Zunica e Simona Moraci, dagli editori Sante e Mario Avagliano e dal comitato editoriale della casa editrice Marlin. Chi sarà scelto per la sezione libro, come primo classificato, vedrà pubblicato il romanzo in formato cartaceo nella collana “Mondi sommersi”, con la garanzia di una distribuzione nazionale. I primi tre classificati otterranno inoltre la pubblicazione della propria opera in formato e-book e la distribuzione nei principali negozi online. A loro volta, illustratrici e illustratori dovranno misurarsi su un disegno ispirato a uno o più personaggi di Awen. Il confine di Monica Zunica, primo libro di una trilogia fantasy e romanzo che ha inaugurato la collana Mondi sommersi, ad esclusione della protagonista Diana. Il primo classificato vedrà inserita la sua raffigurazione nella terza di copertina del secondo libro della trilogia “Awen. Lo scontro”, in uscita nel settembre 2022, e soprattutto firmerà il contratto per realizzare la copertina di uno dei prossimi volumi della collana.

«Forti della tradizione che abbiamo espresso in passato con le nostre collane dedicate a romanzi di carattere storico e di grande ispirazione letteraria, abbiamo deciso nel 2021 di inaugurare una nuova collana dal titolo evocativo Mondi sommersi. Un doppio filone, fantasy e mistery, per indagare il mistero e il fantastico, per far appassionare chi legge e, come si evince dal titolo, per viaggiare in mondi al confine tra il reale e l’irreale. Mondi nascosti e mondi da scoprire in mezzo a oscurità e visioni che esaltano l’infinita bellezza del narrare. Da qui, in linea con le tendenze innovative della nostra casa editrice, la scelta di premiare la creatività grazie a questo concorso letterario e di valorizzare nuovi scrittori e artisti in campo editoriale», afferma l’editore Sante Avagliano.

Sul concorso così si pronuncia la scrittrice Monica Zunica: «L'Awen, così centrale nella mia trilogia, deve vincere, deve essere assecondato, custodito e protetto. Questo affinché l'arte, la poesia e il racconto possano donare al mondo il sogno più grande. Quello dell'immaginazione. Questo bando desidera premiare l'Awen, dato che la casa editrice Marlin cerca nuovi talenti e con coraggio guerriero sfida le difficoltà del nostro tempo premiando l'Arte». Anche lei giurata, Simona Moraci, autrice del romanzo Duecento giorni di tempesta, terza edizione Marlin editore, proposto da Aldo Cazzullo per il premio Strega 2022, esprime la sua gioia nel far parte di questo gruppo di lavoro che valuterà le nuove opere: «Ritengo fondamentale la scelta di dare spazio ai talenti del futuro. Marlin si dimostra aperta alla post».