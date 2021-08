Amazon realizza la classifica delle città italiane che leggono di più: Napoli scala la Top 10

Amazon.it da sempre riconosce l’importanza della lettura, fondamentale per riempire non solo la mente, ma la propria vita, e stila la classifica delle città italiane che hanno acquistato più libri nell’ultimo anno pro capite.

Sul podio, Milano, per il nono anno consecutivo, conquista l'oro, la medaglia d'argento per Roma e bronzo per Torino.

Napoli continua a scalare la classifica, aggiudicandosi la settima posizione. Palermo, al quarantatreesimo posto due anni fa, arriva all’undicesimo posto.

Oltre al tradizionale libro cartaceo, sempre più diffusa è la lettura in formato digitale; questo dato è particolarmente importante per due fattori: in primis perchè i clienti che acquistano eBook hanno a propria disposizione un'intera libreria nella tasca, ma anche perchè è un modo per limitare l’uso della carta, tematica che sta a cuore in particolar modo ai giovani italiani

La Top 10 completa delle città italiane che amano avere sempre un libro sul comodino:

Milano

Roma

Torino

Bologna

Genova

Firenze

Napoli

Padova

Verona

Trieste

Ma quali sono i libri più letti in Italia?

Ogni regione predilige un particolare genere letterario: a Milano v'è predilizione per classici letterali, libri d'arte e musica, invece particolare attenzione nella Capitale c'è per i manuali di tecnologia, sviluppo personale e fumetti. Mentre a Torino, Napoli, Genova e Palerno si prediligono libri per bambini e giovani adulti.