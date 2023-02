La American Philosophical Society riconosce dopo 255 anni l’elezione dell’intellettuale napoletano Domenico Cirillo

La American Philosophical Society, accademia di Filadelfia fondata da Benjamin Franklin nel 1743, ha inserito nell’elenco dei propri soci Domenico Cirillo, naturalista, medico e patriota della Repubblica napoletana del 1799, correggendo un errore avvenuto 255 anni fa.

È quanto si apprende da un comunicato diffuso dall’illustre accademia statunitense, ove si afferma che l’intellettuale campano era stato erroneamente registrato con il nome “Famitz” nel 1768 e che, grazie alla ricerca e all’attivismo del professor Amedeo Arena dell’Università Federico II di Napoli, tale errore è stato finalmente corretto, tributando a Cirillo il riconoscimento che gli spettava da lungo tempo.

Secondo il professor Arena, l’errore sarebbe scaturito dal fraintendimento di alcune parole di una lettera del 1767, inviata dal Console britannico a Napoli Isaac Jamineau al medico di Filadelfia John Morgan e da quest’ultimo inoltrata alla Society per proporre l’elezione di Cirillo. Nell’ultima pagina della lettera, Jamineau aveva elogiato “My Family Physician”, riferendosi a Cirillo, che aveva in cura la sua famiglia; ma chi si occupò di dare seguito alla proposta di Morgan deve aver letto “Mr. Famitz Physician”, procedendo all’elezione di un inesistente “Famitz” al posto dell’intellettuale nato a Grumo Nevano.

Arena ha sottoposto tale ricostruzione degli eventi, che riprende e sviluppa la ricerca dello storico statunitense Whitfield Bell, al dott. Patrick Spero, direttore della biblioteca della American Philosophical Society, insieme alla propria analisi della lettera di Jamineau, conservata presso la Historical Medical Library del College of Physicians di Filadelfia. In parallelo, il professor Arena ha avviato una petizione rivolta alla prof.ssa Linda Greenhouse, Presidente della American Philosophical Society, per chiedere pubblicamente il riconoscimento di Domenico Cirillo come socio di tale accademia a partire dal 1768. Tale petizione ha ricevuto un ampio sostegno, da Napoli a San Francisco.

Entrambe le iniziative sono state coronate dal successo: il comunicato della American Philosophical Society riprende infatti diversi punti della ricostruzione proposta dal prof. Arena ed annuncia di aver effettuato, per la prima volta nei propri 280 anni di storia, un’aggiunta postuma all’elenco dei propri soci, riconoscendo l’elezione di Domenico Cirillo ed aggiungendo alla scheda di tale socio una breve biografia, che ne ripercorre i principali meriti.

Il professor Arena ha così commentato: «Il pensiero di intellettuali del calibro di Antonio Genovesi, Gaetano Filangieri, Mario Pagano e Domenico Cirillo costituisce parte integrante del patrimonio identitario di Napoli, una capitale europea le cui menti più brillanti dialogavano, nel ‘700, con gli intellettuali di tutto il mondo. Per questa ragione, la richiesta di restituire a Domenico Cirillo il riconoscimento di cui era stato privato non poteva esaurirsi in una corrispondenza privata con la American Philosophical Society, ma doveva tradursi in un’iniziativa aperta a tutti coloro che hanno a cuore la cultura napoletana. Desidero ringraziare la American Philosophical Society per aver accolto questa petizione e tutti coloro che l’hanno sostenuta: non solo i numerosi studiosi ed i rappresentanti delle istituzioni, ma anche i tanti, tantissimi studenti che hanno compreso l’importanza di ricordare e riscoprire la grande Napoli che fu, per porre le basi della Napoli che sarà».

«La storia di una lettera fraintesa, che ha indotto Thomas Jefferson a cercare invano l'inesistente ‘Dr. Famitz’ invece di rivolgersi a Cirillo, è una dimostrazione pratica dell’importanza dell’attenzione al dettaglio in ogni impresa accademica», ha affermato Robert Hauser, executive officer della American Philosophical Society. «Sebbene Cirillo avesse preso atto della propria elezione in seno all'American Philosophical Society e Whitfield Bell avesse fornito importanti elementi per la risoluzione di tale enigma un quarto di secolo fa, è in nome di ciò che Benjamin Franklin definiva la 'promozione della conoscenza utile' e grazie all’impegno di Amedeo Arena che la nostra accademia ha finalmente deciso di correggere tale errore, riconoscendo l’elezione di Cirillo a partire dal 1768».

«Sono molto lieto dell’aggiunta del nome di Domenico Cirillo al pantheon dei nostri primi soci» ha dichiarato Patrick Spero, direttore della Biblioteca della American Philosophical Society. «Cirillo è stato un botanico italiano di prim’ordine ed un convinto sostenitore del sistema di Linneo, un’invenzione che rivoluzionò la scienza permettendo a studiosi di Paesi e lingue diverse di confrontarsi attraverso una tassonomia universale. I soci della American Philosophical Society, nel 1768, riconobbero i meriti di Cirillo ed è meraviglioso osservare come il confronto tra documenti conservati in diversi archivi abbia permesso agli studiosi di oggi di fare luce su una vicenda così antica. Ciò dimostra quanto è importante la funzione svolta dagli archivi e come lo studio del passato possa fare la differenza, anche nel presente».

La Console Generale d’Italia a Filadelfia Cristiana Mele ha commentato: «La ricerca storica ci mostra come, sin dai tempi più remoti, le idee non avessero confini: dopo 255 anni e grazie alla tenacia del prof. Arena, Domenico Cirillo trova il suo giusto posto nella lista dei membri della American Philosophical Society, riportando alla luce un antico legame tra l’Italia e Filadelfia, una città dove la presenza italiana continua a essere visibile e attiva anche al giorno d’oggi».

«Questo riconoscimento è molto importante per la comunità italoamericana, che attraverso il proprio lavoro ed il proprio ingegno si è affermata negli Stati Uniti ai più alti livelli del governo, dell’università, delle professioni e dell’imprenditoria» ha dichiarato il prof. Antonio Giordano, presidente della Sbarro Health Research Organization presso la Temple University di Filadelfia e membro del direttivo della National Italian American Foundation, una delle più organizzazioni più rappresentative della comunità italoamericana. «Da medico e ricercatore di origini campane sono onorato che la più antica accademia statunitense abbia riconosciuto il napoletano Domenico Cirillo tra i propri primi soci. Ringrazio il prof. Arena per l’impegno profuso in questa ed in altre iniziative volte a riscoprire e rafforzare il legame che unisce Italia e Stati Uniti».

«La Società Italiana di Storia delle Medicina manifesta il proprio vivo apprezzamento per il pieno, giusto riconoscimento da parte della American Philosophical Society di Domenico Cirillo come uno dei suoi soci», hanno commentato il prof. Adelfio Elio Cardinale ed il prof. Alessandro Bargoni, rispettivamente presidente e vicepresidente di tale Società. «Domenico Cirillo, brillante esponente della cultura scientifica dell'illuminismo napoletano, fu molto attivo nella comunità europea dei savantes del suo tempo; fu apprezzato tanto a Parigi quanto a Londra, ove fu ammesso alla Royal Society. Fu corrispondente dei più illustri scienziati europei e italiani. Egli rappresenta certamente, per la vastità e originalità dei suoi studi scientifici, una figura di grande importanza della cultura italiana».

«È con soddisfazione che apprendo della decisione dell'American Philosophical Society di iscrivere Domenico Cirillo, medico napoletano, in qualità di primo socio italiano, riparando così a un errore 'materiale' e storico. Il riconoscimento, da parte di tale accademia, dell'importanza che il lavoro di Cirillo, medico e naturalista, ha avuto nel mondo scientifico rappresenta il giusto riposizionamento nella storia del ruolo internazionale che fin dai secoli scorsi ha avuto la cultura scientifica napoletana. Con la conclusione di questa vicenda si restituisce alla nostra comunità accademica e scientifica il posto che le spetta» ha commentato la prof.ssa Maria Triassi, presidente della Scuola di Medicina e chirurgia dell’Ateneo Federico II.



Angelica Kauffmann, ritratto di Isaac Jamineau



Il prof. Paolo Caputo, direttore dell’Orto botanico di Napoli, sottolinea che “la figura di Domenico Cirillo è stata di grandissimo rilievo per la cultura e la società della sua epoca e la condanna a morte dello studioso per ragioni politiche è prova dell’ingratitudine che talvolta gli Stati dimostrano verso i propri cittadini migliori. La rettifica del registro dei soci dell’American Philosophical Society, nel quale, dopo oltre 250 anni, è stato finalmente oggi inserito il nome di Cirillo è un atto che, nel suo valore simbolico, rende doverosa postuma giustizia al respiro internazionale del grande scienziato meridionale. Ringrazio il prof. Arena che, con determinazione e abilità, ha ricostruito le ragioni dell’errore e ha promosso la petizione che ha condotto alla sua rettifica».

Lo studioso spagnolo José Vicente Quirante Rives, autore di diverse pubblicazioni su Cirillo e cittadino onorario di Napoli, ha commentato: «Penso che l'iniziativa del prof. Arena abbia un enorme valore simbolico, poiché restituisce un onore dovuto al grande napoletano che fu Domenico Cirillo e dimostra le connessioni internazionali della Napoli del ‘700. La tenacia del prof. Arena è riuscita a restituire un tassello importante alla personalità ricca e complessa di Cirillo, botanico, medico, uomo politico e scienziato con una importante rete di contatti in Europa e America, a dimostrazione del ruolo internazionale che Napoli aveva nella seconda metà del diciottesimo secolo. Oltre all’importanza storica, penso che l'iniziativa del prof. Arena contenga anche una importante lezione per la Napoli di oggi, cioè la necessità di riscoprire e coltivare la propria dimensione europea e internazionale, superando qualsiasi tentazione autoreferenziale, sempre sterile. Ritengo che Napoli non abbia bisogno di falsi miti, né di vittimismo storico o pretese autonomiste basate su letture poco rigorose del passato. La forza di Napoli è sempre stata e sempre sarà nella proiezione in un contesto più ampio, di respiro internazionale, aperto, curioso, colto e serio».

L’avvocato Benedetto Migliaccio, Presidente dell’Accademia Filangieri Della Porta, ha dichiarato: «L'iniziativa del prof. Arena, nata all’esito di tre eventi su Domenico Cirillo organizzati dalla nostra Accademia, ha restituito al celebre illuminista napoletano l'onore che gli era dovuto: essere il primo socio italiano della prestigiosa American Philosophical Society. Mi piace pensare che siamo solo all'inizio di un lavoro di riscoperta della Napoli del ‘700, una capitale europea i cui intellettuali si relazionavano, da pari, con gli studiosi di ogni parte d’Italia e d’Europa. Con gli studiosi americani avremo a breve un altro appuntamento: nel carteggio tra Filangieri e Franklin è possibile scorgere, infatti, la grandezza ancora negata dell'illuminismo napoletano, per il cui riconoscimento ci batteremo ancora, ostinatamente, anche in nome dei martiri del 1799».

L’avvocato Riccardo Imperiali di Francavilla, rappresentante degli eredi Filangieri presso l’omonimo Museo Civico, ha commentato: «La vita di Domenico Cirillo è stata visceralmente legata, per periodo e pensieri, a quella del mio avo Gaetano Filangieri, senior. In quel contesto di illuminismo partenopeo, periodo fervido e ancora tanto da riscoprire, nel triste epilogo del 1799, i due hanno potuto dare un contributo di cui ancora gioviamo, chi nella legge e chi nelle scienze. Gaetano aveva come sogno di trasferirsi in America, di questo vi è traccia negli scritti che conserviamo al Museo, in cui scambia i propri pensieri con Benjamin Franklin, lo stesso Franklin fondatore della American Philosophical Society di cui oggi scopriamo Cirillo membro. È affascinante come questa vicenda abbia rischiato di non emergere mai per un equivoco: l’epiteto con cui veniva presentato come ‘medico di famiglia’, fu confuso, complice una non eccellente grafia, con il cognome e così Cirillo è stato nei registri, fino al certosino lavoro si ricerca del Professor Arena, un inesistente ‘Dr. Famitz’. Che l’analisi della parola ‘famiglia’ consenta di ritrovare una storia che è cara alla mia di famiglia, mi intenerisce particolarmente e rinnova, ancora una volta, il senso di orgoglio che ho per chi ci ha preceduto e di cui la città sempre dovrebbe essere fiera».

Il prof. Gennaro Rispoli, direttore del Museo delle arti sanitarie e di storia della medicina di Napoli, ha dichiarato: «Il Museo si compiace per il riconoscimento postumo di Cirillo quale socio dell'American Philosophical Society, riconoscimento reso possibile dall'approfondito studio documentale compiuto dal prof. Arena. Cirillo è stato un illustre medico e filosofo e la sua metodologia clinica ripercorre il sistema filosofico ippocratico-galenico derivato dal pensiero aristotelico. Questo riconoscimento è la conferma della dimensione internazionale della fama che l'ingegno di Cirillo ha giustamente meritato».

Nella stessa direzione il commento del dott. Francesco Montanaro, presidente dell’Istituto di Studi Atellani: «Accogliamo con immensa soddisfazione il riconoscimento a Domenico Cirillo da parte della American Philosophical Society, che rappresenta la conferma del valore mondiale degli studi e dell'opera di questo nostro conterraneo».